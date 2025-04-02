Полиция и ОМОН ворвались в кафе Нефтеюганска

В кафе Нефтеюганска полицейские вместе с ОМОН пресекли незаконную торговлю алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Югры.
«Выявлен факт продажи и хранения алкогольной продукции без разрешительных документов. В одном из кафе города полицейские при поддержке Росгвардии изъяли 75 бутылок с алкоголем различных наименований объемом свыше 43 литров», — сообщили в ведомстве.
На 41-летнего предпринимателя составлено два административных протокола по статье 14.17.1 КоАП РФ — незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции и статье 14.16 КоАП РФ — оборот этилового спирта без сопроводительных документов. Нарушителя ожидает штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
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