02 апреля 2025

Полиция и ОМОН ворвались в кафе Нефтеюганска

© Служба новостей «URA.RU»
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Изъято 75 бутылок с алкоголем
Изъято 75 бутылок с алкоголем Фото:

В кафе Нефтеюганска полицейские вместе с ОМОН пресекли незаконную торговлю алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

«Выявлен факт продажи и хранения алкогольной продукции без разрешительных документов. В одном из кафе города полицейские при поддержке Росгвардии изъяли 75 бутылок с алкоголем различных наименований объемом свыше 43 литров», — сообщили в ведомстве.

На 41-летнего предпринимателя составлено два административных протокола по статье 14.17.1 КоАП РФ — незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции и статье 14.16 КоАП РФ — оборот этилового спирта без сопроводительных документов. Нарушителя ожидает штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

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В кафе Нефтеюганска полицейские вместе с ОМОН пресекли незаконную торговлю алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Югры. «Выявлен факт продажи и хранения алкогольной продукции без разрешительных документов. В одном из кафе города полицейские при поддержке Росгвардии изъяли 75 бутылок с алкоголем различных наименований объемом свыше 43 литров», — сообщили в ведомстве. На 41-летнего предпринимателя составлено два административных протокола по статье 14.17.1 КоАП РФ — незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции и статье 14.16 КоАП РФ — оборот этилового спирта без сопроводительных документов. Нарушителя ожидает штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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