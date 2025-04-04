Спецпредставитель Дмитриев раскрыл, когда США смогут снять санкции против РФ

Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят возобновить бизнес в России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Я полагаю, что санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России», — сообщил он телеканалу Fox News по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне. При этом по словам Дмитриева, в настоящий момент Москва не выдвигает никаких предварительных условий для снятия санкций и не просит о их смягчении.
Спецпредставитель уточнил, что многие американские компании готовы вернуться на российский рынок, передает «Царьград». По его информации, они потеряли 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из РФ. Сейчас Москва обсуждает с Вашингтоном возможность возобновить авиасообщения между странами.
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