Спецпредставитель Дмитриев раскрыл, когда США смогут снять санкции против РФ

Дмитриев: санкции могут снять, когда компании из США захотят вернуться в РФ
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Россия сейчас не просит смягчения санкций, заявил Дмитриев
Россия сейчас не просит смягчения санкций, заявил Дмитриев Фото:

Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят возобновить бизнес в России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. 

«Я полагаю, что санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России», — сообщил он телеканалу Fox News по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне. При этом по словам Дмитриева, в настоящий момент Москва не выдвигает никаких предварительных условий для снятия санкций и не просит о их смягчении.

Спецпредставитель уточнил, что многие американские компании готовы вернуться на российский рынок, передает «Царьград». По его информации, они потеряли 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из РФ. Сейчас Москва обсуждает с Вашингтоном возможность возобновить авиасообщения между странами.

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Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят возобновить бизнес в России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.  «Я полагаю, что санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России», — сообщил он телеканалу Fox News по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне. При этом по словам Дмитриева, в настоящий момент Москва не выдвигает никаких предварительных условий для снятия санкций и не просит о их смягчении. Спецпредставитель уточнил, что многие американские компании готовы вернуться на российский рынок, передает «Царьград». По его информации, они потеряли 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из РФ. Сейчас Москва обсуждает с Вашингтоном возможность возобновить авиасообщения между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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