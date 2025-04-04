Три легковушки сгорели на парковке в Москве

На парковке в московском районе Измайлово сгорели три легковых автомобиля, сообщают telegram-каналы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога.
«Неизвестный спалил три легковушки на парковке в московском районе Измайлово», — пишет telegram-канал Shot. Инцидент произошел ночью на 13-й Парковой улице.
По словам местных жителей, неопознанный человек поджег автомобиль марки Haval и скрылся с места происшествия. Вскоре огонь распространился на соседние машины Rover и Toyota. В результате инцидента все три транспортных средства были полностью уничтожены огнем.
Оперативные службы МЧС оперативно ликвидировали пожар. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции для проведения расследования и установления всех обстоятельств случившегося.
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