Три легковушки сгорели на парковке в Москве

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В Москве неизвестный поджег автомобиль
В Москве неизвестный поджег автомобиль Фото:

На парковке в московском районе Измайлово сгорели три легковых автомобиля, сообщают telegram-каналы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога.

«Неизвестный спалил три легковушки на парковке в московском районе Измайлово», — пишет telegram-канал Shot. Инцидент произошел ночью на 13-й Парковой улице.

По словам местных жителей, неопознанный человек поджег автомобиль марки Haval и скрылся с места происшествия. Вскоре огонь распространился на соседние машины Rover и Toyota. В результате инцидента все три транспортных средства были полностью уничтожены огнем.

Оперативные службы МЧС оперативно ликвидировали пожар. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции для проведения расследования и установления всех обстоятельств случившегося.

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На парковке в московском районе Измайлово сгорели три легковых автомобиля, сообщают telegram-каналы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога. «Неизвестный спалил три легковушки на парковке в московском районе Измайлово», — пишет telegram-канал Shot. Инцидент произошел ночью на 13-й Парковой улице. По словам местных жителей, неопознанный человек поджег автомобиль марки Haval и скрылся с места происшествия. Вскоре огонь распространился на соседние машины Rover и Toyota. В результате инцидента все три транспортных средства были полностью уничтожены огнем. Оперативные службы МЧС оперативно ликвидировали пожар. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции для проведения расследования и установления всех обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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