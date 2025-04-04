Космос стал новой ареной для конфликтов — как российские системы «Тобол» и «Калинка» противодействуют Starlink

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол» и «Калинка» активно используются для нарушения работы американских спутников Starlink и Starshield. Об этом пишет издание SpaceNews.
Космос перестает быть нейтральным пространством, становясь новой ареной для геополитических конфликтов — как экономических, так и военных. В настоящее время высокие ставки делаются именно на спутники и средства борьбы с ними. Так, российские системы «Тобол» и «Калинка» глушат спутники Starlink, использующееся ВСУ. Подробнее о новом этапе противостояния в космосе — в материале URA.RU.
Отчет о противокосмической деятельности
Космос постепенно перестает быть нейтральным пространством и становится ареной активного геополитического соперничества, где одним из главных объектов являются спутники Starlink и их военная модификация Starshield от американской компании SpaceX. Указанные спутники имеют особое значение для военных конфликтов, поскольку обеспечивают стабильную и защищенную связь в зонах противостояний.
Россия и Китай, в свою очередь, также хотят нарастить влияние в коммерческих орбитальных сетях, которые сегодня являются одновременно и ключевым ресурсом, и угрозой. Об этом пишет Pravda.ru.
В новом масштабном отчете фонда Secure World Foundation говорится о глобальном космическом противостоянии. Одним из ключевых аспектов данной работы является исследование методов и технологий, с помощью которых государства влияют на функционирование спутниковых систем без необходимости их уничтожения. Так, стороны все больше уходят от громоздких ракет к более тонким и менее заметным средствам — РЭБ и киберопераций.
Россия использует системы РЭБ против Starlink
ВСУ активно использовали Starlink в военных целях, однако с мая 2024 года начали сообщать о перебоях в работе спутников. Это связывают с работой российских средств РЭБ — «Тобол» и «Калинка».
Раньше «Тобол» использовался для защиты от GPS-помех, теперь его перепрофилировали для нарушения спутниковой связи. «Калинка» же не только фиксирует передачу сигналов, но и вмешивается в их структуру, мешая работе спутников.
«По меньшей мере семь комплексов "Тобол" распределены по всей территории России. Просочившиеся военные документы США свидетельствуют о том, что Россия развернула по меньшей мере три установки специально для отслеживания сигналов Starlink над Восточной Украиной», — сказала обозревательница Сандра Эрвин в беседе с изданием SpaceNews.
Китай развивает технологии
В последние годы КНР активно вкладывается в развитие противокосмических технологий, делая упор на оружие, поражающее цель без физического контакта. Также в китайских военных документах подчеркивается важность уничтожения спутников противника в самом начале конфликта для получения инициативы. Для этих целей Китай развивает на развитие тех же средств РЭБ и систем кибервоздействия.
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