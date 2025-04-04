Блогер Бумага закрыл пиццерию с убытком в 26 миллионов

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Влад Бумага бросил убыточную пиццерию
Влад Бумага бросил убыточную пиццерию Фото:

Российский блогер Влад Бумага решил покинуть проект пиццерии, запущенный совместно с ресторатором Антоном Пинским, после того как бизнес принес убытки в размере 26 миллионов рублей, сообщают telegram-каналы. Пиццерия, открытая в июне 2023 года, не смогла завоевать популярность у потребителей, несмотря на значительную аудиторию блогера.

«Блогер Влад Бумага бросил убыточную пиццерию, которую открыл в коллабе с известным ресторатором Антоном Пинским. Не проработавший и двух лет общепит принес убыток в 26 миллионов», — пишет telegram-канал Mash.

На данный момент общий убыток компании составляет 26,3 миллиона, к которому добавляется долг перед налоговой службой в размере 500 тысяч. В связи с этими финансовыми показателями Влад Бумага принял решение выйти из бизнеса, доля в котором составляла 50%.

ООО «Пицца-плюс», занимавшееся доставкой пиццы, так и не удалось привлечь достаточное количество клиентов. Изначально проект предполагал широкое распространение по всей стране, однако заведения, такие как кафе в московском ТЦ «Авиапарк», оставались полупустыми. Проблемы возникли и с доставкой в регионах — услуга также не нашла своего клиента.

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Российский блогер Влад Бумага решил покинуть проект пиццерии, запущенный совместно с ресторатором Антоном Пинским, после того как бизнес принес убытки в размере 26 миллионов рублей, сообщают telegram-каналы. Пиццерия, открытая в июне 2023 года, не смогла завоевать популярность у потребителей, несмотря на значительную аудиторию блогера. «Блогер Влад Бумага бросил убыточную пиццерию, которую открыл в коллабе с известным ресторатором Антоном Пинским. Не проработавший и двух лет общепит принес убыток в 26 миллионов», — пишет telegram-канал Mash. На данный момент общий убыток компании составляет 26,3 миллиона, к которому добавляется долг перед налоговой службой в размере 500 тысяч. В связи с этими финансовыми показателями Влад Бумага принял решение выйти из бизнеса, доля в котором составляла 50%. ООО «Пицца-плюс», занимавшееся доставкой пиццы, так и не удалось привлечь достаточное количество клиентов. Изначально проект предполагал широкое распространение по всей стране, однако заведения, такие как кафе в московском ТЦ «Авиапарк», оставались полупустыми. Проблемы возникли и с доставкой в регионах — услуга также не нашла своего клиента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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