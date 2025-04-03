В Челябинской области подешевели китайские автомобили

В Челябинской области за минувший март подешевели автомобили производства Китая. Об этом сообщили аналитики сайта «Авто.ру».
«По итогам марта среди моделей, официально представленных на российском рынке, заметнее всего в Челябинской области за месяц подешевели китайские модели Exeed LX (-3,6%; 3,16 млн рублей), Tank 500 (-2,6%; 7 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-2,2%; 3,64 млн рублей). Пятерку лидеров замыкают Exeed VX (-2,2%; 6,28 млн рублей) и Chery Tiggo 4 (-2,1%; 2,46 млн рублей)», — уточнили эксперты.
В целом средняя цена новой машины уменьшилась на 4,6% и в марте составила 2,93 миллиона рублей. Аналитики отмечают, что рынок в марте отличался стабильностью, однако продавцы все чаще начали озвучивать спецпредложения.
Есть и подорожавшие модели. Так, на 7,4% стал дороже GAC GS8 (4,47 млн рублей), а также Kaiyi E5 (6,3%; 2,15 млн рублей) и Haval F7 (2,5%; 3,22 млн рублей). В целом по России стоимость автомобилей в марте осталась на уровне значений февраля. Китайский автопром можно приобрести в среднем за 3,74 миллиона рублей, а российский — 1,59 миллиона рублей.
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