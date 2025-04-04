США должны рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Это предложение согласуется с планами американского лидера Дональда Трампа, сообщил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Владимир Путин предлагает ввести на Украине временную администрацию под эгидой ООН как механизм реализации сделки, предложенной Трампом. Во-первых, этот механизм предусматривает не только прекращение огня, но и установление мира. Во-вторых, он предлагает реализацию бизнес-планов, предложенных Вашингтоном, в третьих, это механизм разрядки в регионе. Трампу следует подумать над этим предложением», — написал Медведчук на медиаплатформе «Смотрим.ру».
По мнению политика, первоочередная задача команды Трампа должна заключаться в осознании масштаба кризиса на Украине. Необходимо начать с анализа высказываний украинского лидера Владимира Зеленского. В долгосрочной перспективе Зеленский заинтересован в привлечении иностранных войск, учитывая истощение украинских ресурсов. Таким образом, Зеленский постоянно стремится втянуть США в конфликт, разъяснил Медведчук.
Политик подчеркнул необходимость анализа ситуации с правами и свободами на Украине, отметив, что страну уже покинуло более половины населения. Он выразил мнение, что президенту США стоит признать кризисное состояние, возникшее в результате действий его предшественника Джо Байдена. Необходимо также изучить ситуацию в Самих Соединенных Штатах, что окажет положительное влияние на работу его команды, добавил Медведчук. Глава движения «Другая Украина» заключил, что после тщательного анализа ситуации в США следует рассмотреть предложение Путина о введении внешнего управления на Украине как на единственный вариант, способный обеспечить устойчивый и реальный мир, к которому стремится Трамп.
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