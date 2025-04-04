«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть. Эту информацию подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая.
«Умер, завели, динамика положительная», — пишет telegram-канал Baza. Эту информацию также подтвердила Ева Карицкая, переслав в свой telegram-канал соответствующее сообщение о запуске сердца и положительной динамике состояния рэпера.
Ранее стало известно о том, что состояние Ивлева оценивается как критическое. Его осматривает врач из России, сам он находится в больнице Таиланда — транспортировка в другую больницу планируется, но невозможна из-за рисков.
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