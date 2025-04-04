«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Baza: сердце Паши Техника заново завели, наблюдается положительная динамика
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Сердце Техника вновь запустили после клинической смерти
Сердце Техника вновь запустили после клинической смерти Фото:

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть. Эту информацию подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая.

«Умер, завели, динамика положительная», — пишет telegram-канал Baza. Эту информацию также подтвердила Ева Карицкая, переслав в свой telegram-канал соответствующее сообщение о запуске сердца и положительной динамике состояния рэпера. 

Ранее стало известно о том, что состояние Ивлева оценивается как критическое. Его осматривает врач из России, сам он находится в больнице Таиланда — транспортировка в другую больницу планируется, но невозможна из-за рисков.

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Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть. Эту информацию подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая. «Умер, завели, динамика положительная», — пишет telegram-канал Baza. Эту информацию также подтвердила Ева Карицкая, переслав в свой telegram-канал соответствующее сообщение о запуске сердца и положительной динамике состояния рэпера.  Ранее стало известно о том, что состояние Ивлева оценивается как критическое. Его осматривает врач из России, сам он находится в больнице Таиланда — транспортировка в другую больницу планируется, но невозможна из-за рисков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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