В Ханты-Мансийске стремительно растет население

В Ханты-Мансийске живет 113,4 тысяч человек
Численность населения в Ханты-Мансийске стремительно растет — в 2024 году она достигла 113 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«По официальной статистике Ханты-Мансийск достиг цифры 113,4 тысяч населения. В 2019 году численность населения составляла ровно 100 тысяч человек», — сообщили в администрации.
Также в мэрии отметили, что динамика по показателям демографии за последние годы положительная. Естественный прирост за 2024 год составил 1244 человек.
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