03 апреля 2025

В Ханты-Мансийске стремительно растет население

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске живет 113,4 тысяч человек
В Ханты-Мансийске живет 113,4 тысяч человек Фото:

Численность населения в Ханты-Мансийске стремительно растет — в 2024 году она достигла 113 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«По официальной статистике Ханты-Мансийск достиг цифры 113,4 тысяч населения. В 2019 году численность населения составляла ровно 100 тысяч человек», — сообщили в администрации.

Также в мэрии отметили, что динамика по показателям демографии за последние годы положительная. Естественный прирост за 2024 год составил 1244 человек.

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Численность населения в Ханты-Мансийске стремительно растет — в 2024 году она достигла 113 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «По официальной статистике Ханты-Мансийск достиг цифры 113,4 тысяч населения. В 2019 году численность населения составляла ровно 100 тысяч человек», — сообщили в администрации. Также в мэрии отметили, что динамика по показателям демографии за последние годы положительная. Естественный прирост за 2024 год составил 1244 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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