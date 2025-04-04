Масштабные поставки некачественной еды школам вскрыли в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди поставщиков молока и мяса 88% фирм работали с нарушениями
Среди поставщиков молока и мяса 88% фирм работали с нарушениями Фото:

Россельхознадзор выявил массовые поставки некачественной продукции школам, детсадам и больницам Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в первом квартале такие продукты получили 287 учреждений.

«Должностные лица ведомства проверили электронные ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию. В 287 учреждений поступила продукция, изготовленная с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ и техрегламентов Таможенного союза», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Всего были проверены документы на товары для 710 социально значимых учреждений области. Практика показала, что из 160 поставщиков, отправляющих продукты питания животного происхождения, 34 работали с нарушениями. Также из 17 производителей молочной и мясной продукции работа 15-ти не соответствовала требованиям.

По результатам проверок ведомство аннулировало 872 ветеринарных сертификата и уничтожило 39 кг молочной продукции, не соответствующей стандартам. Управление Россельхознадзора выдало 43 предупреждения и приостановило регистрацию пяти уполномоченных лиц.

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Россельхознадзор выявил массовые поставки некачественной продукции школам, детсадам и больницам Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в первом квартале такие продукты получили 287 учреждений. «Должностные лица ведомства проверили электронные ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию. В 287 учреждений поступила продукция, изготовленная с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ и техрегламентов Таможенного союза», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Всего были проверены документы на товары для 710 социально значимых учреждений области. Практика показала, что из 160 поставщиков, отправляющих продукты питания животного происхождения, 34 работали с нарушениями. Также из 17 производителей молочной и мясной продукции работа 15-ти не соответствовала требованиям. По результатам проверок ведомство аннулировало 872 ветеринарных сертификата и уничтожило 39 кг молочной продукции, не соответствующей стандартам. Управление Россельхознадзора выдало 43 предупреждения и приостановило регистрацию пяти уполномоченных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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