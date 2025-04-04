Масштабные поставки некачественной еды школам вскрыли в Челябинской области

Россельхознадзор выявил массовые поставки некачественной продукции школам, детсадам и больницам Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в первом квартале такие продукты получили 287 учреждений.
«Должностные лица ведомства проверили электронные ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию. В 287 учреждений поступила продукция, изготовленная с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ и техрегламентов Таможенного союза», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Всего были проверены документы на товары для 710 социально значимых учреждений области. Практика показала, что из 160 поставщиков, отправляющих продукты питания животного происхождения, 34 работали с нарушениями. Также из 17 производителей молочной и мясной продукции работа 15-ти не соответствовала требованиям.
По результатам проверок ведомство аннулировало 872 ветеринарных сертификата и уничтожило 39 кг молочной продукции, не соответствующей стандартам. Управление Россельхознадзора выдало 43 предупреждения и приостановило регистрацию пяти уполномоченных лиц.
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