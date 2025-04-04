Курган богат талантами: баскетбольная команда стала призером челябинских соревнований. Фото

Курганские баскетболисты взяли бронзовую медаль на «Лиге Андрея Зубкова»
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Соревнования по баскетболу прошли в Челябинске с 24 по 26 марта
Соревнования по баскетболу прошли в Челябинске с 24 по 26 марта Фото:

Курганская команда «Легион» завоевала бронзу на соревнованиях по баскетболу «Лига Андрея Зубкова», которые прошли в Челябинске с 24 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Курганская команда «Легион»
Курганская команда «Легион»
Фото:

Соревнования собрали восемь команд юношей 2011 года рождения из разных городов, в том числе из Барнаула, Екатеринбурга, Кирова, Магнитогорска, Тобольска и Челябинска. «Город Курган представляла команда „Легион“ МБУДО „ДЮСШ №2“ города Кургана (тренер-преподаватель Мельников С.В.). Игры были по-спортивному напряженные, борьба шла до последних секунд, все команды были нацелены на победу», — пишет ведомство. Победителем турнира стала команда «Алтайбаскет» из Барнаула, а второе место заняла команда СШ № 8 из Челябинска. Курганский «Легион» взял третье место.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях. Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.

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Курганская команда «Легион» завоевала бронзу на соревнованиях по баскетболу «Лига Андрея Зубкова», которые прошли в Челябинске с 24 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. Соревнования собрали восемь команд юношей 2011 года рождения из разных городов, в том числе из Барнаула, Екатеринбурга, Кирова, Магнитогорска, Тобольска и Челябинска. «Город Курган представляла команда „Легион“ МБУДО „ДЮСШ №2“ города Кургана (тренер-преподаватель Мельников С.В.). Игры были по-спортивному напряженные, борьба шла до последних секунд, все команды были нацелены на победу», — пишет ведомство. Победителем турнира стала команда «Алтайбаскет» из Барнаула, а второе место заняла команда СШ № 8 из Челябинска. Курганский «Легион» взял третье место. Ранее URA.RU сообщало, что курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях. Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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