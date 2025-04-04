Курганская команда «Легион» завоевала бронзу на соревнованиях по баскетболу «Лига Андрея Зубкова», которые прошли в Челябинске с 24 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Соревнования собрали восемь команд юношей 2011 года рождения из разных городов, в том числе из Барнаула, Екатеринбурга, Кирова, Магнитогорска, Тобольска и Челябинска. «Город Курган представляла команда „Легион“ МБУДО „ДЮСШ №2“ города Кургана (тренер-преподаватель Мельников С.В.). Игры были по-спортивному напряженные, борьба шла до последних секунд, все команды были нацелены на победу», — пишет ведомство. Победителем турнира стала команда «Алтайбаскет» из Барнаула, а второе место заняла команда СШ № 8 из Челябинска. Курганский «Легион» взял третье место.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях. Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.
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