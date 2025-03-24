В Тюмени завершился Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу, где спортсмены из Курганской области показали выдающиеся результаты и завоевали несколько призовых мест в различных категориях. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту по Курганской области.
Егор Кетов из Шадринска стал одним из победителей турнира. «Провел три очень тяжелых боя. Несмотря на предыдущие безуспешные попытки, Егор не сдался и заслуженно занял высшую ступень», — отмечает ведомство.
Еще одним победителем стал Дмитрий Кораблев, который также завоевал первое место и отобрался на Чемпионат России. Остальные участники команды показали хорошие результаты, включая вторые места. Отметились — Сергей Пахтусов, Дмитрий Конев и Даниил Корепин. Третье место взял Даниил Тенигин. В мае финалисты отправятся в Казань на Первенство России, а Дмитрий Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.
Ранее URA.RU писало, что спортсмены из Кургана также демонстрировали отличные результаты на первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске. Они завоевали четыре медали.
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