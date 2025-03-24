24 марта 2025

Курган богат талантами: кикбоксеры достигают новых высот. Фото

Курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские кикбоксеры заняли первое место на соревнованиях
Курганские кикбоксеры заняли первое место на соревнованиях Фото:

В Тюмени завершился Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу, где спортсмены из Курганской области показали выдающиеся результаты и завоевали несколько призовых мест в различных категориях. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту по Курганской области.

Егор Кетов из Шадринска стал одним из победителей турнира. «Провел три очень тяжелых боя. Несмотря на предыдущие безуспешные попытки, Егор не сдался и заслуженно занял высшую ступень», — отмечает ведомство.

Еще одним победителем стал Дмитрий Кораблев, который также завоевал первое место и отобрался на Чемпионат России. Остальные участники команды показали хорошие результаты, включая вторые места. Отметились — Сергей Пахтусов, Дмитрий Конев и Даниил Корепин. Третье место взял Даниил Тенигин. В мае финалисты отправятся в Казань на Первенство России, а Дмитрий Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.

Ранее URA.RU писало, что спортсмены из Кургана также демонстрировали отличные результаты на первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске. Они завоевали четыре медали.

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В Тюмени завершился Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу, где спортсмены из Курганской области показали выдающиеся результаты и завоевали несколько призовых мест в различных категориях. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту по Курганской области. Егор Кетов из Шадринска стал одним из победителей турнира. «Провел три очень тяжелых боя. Несмотря на предыдущие безуспешные попытки, Егор не сдался и заслуженно занял высшую ступень», — отмечает ведомство. Еще одним победителем стал Дмитрий Кораблев, который также завоевал первое место и отобрался на Чемпионат России. Остальные участники команды показали хорошие результаты, включая вторые места. Отметились — Сергей Пахтусов, Дмитрий Конев и Даниил Корепин. Третье место взял Даниил Тенигин. В мае финалисты отправятся в Казань на Первенство России, а Дмитрий Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске. Ранее URA.RU писало, что спортсмены из Кургана также демонстрировали отличные результаты на первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске. Они завоевали четыре медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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