«У нас лопнет терпение»: Нидерланды призвали надавить на Россию

МИД Нидерландов: нам нужно больше давить на РФ в вопросе мирного урегулирования
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МИД Нидерландов заявил, что страна будет максимально поддерживать Украину
МИД Нидерландов заявил, что страна будет максимально поддерживать Украину Фото:

Власти Нидерландов выступили с призывом к международному сообществу активизировать давление на Россию для достижения мирного решения конфликта. Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп. 

«Я могу себе представить, что в какой-то момент у нас всех лопнет терпение <...> . Мы считаем, что сейчас нам нужно больше давить на Россию и нам нужно максимально поддерживать Украину», — заявил Уэльдкамп в беседе с украинским изданием «Европейская правда» после заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что у американской стороны так же может закончиться терпение из-за якобы затягивания Россией сроков переговоров. 

Ранее советники американского президента Дональда Трампа рекомендовали ему воздержаться от телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока РФ не даст согласие на полное прекращение боевых действий на Украине. В ближайшее время разговор между двумя лидерами не планируется, передает «360.ru».

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Власти Нидерландов выступили с призывом к международному сообществу активизировать давление на Россию для достижения мирного решения конфликта. Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп.  «Я могу себе представить, что в какой-то момент у нас всех лопнет терпение <...> . Мы считаем, что сейчас нам нужно больше давить на Россию и нам нужно максимально поддерживать Украину», — заявил Уэльдкамп в беседе с украинским изданием «Европейская правда» после заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что у американской стороны так же может закончиться терпение из-за якобы затягивания Россией сроков переговоров.  Ранее советники американского президента Дональда Трампа рекомендовали ему воздержаться от телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока РФ не даст согласие на полное прекращение боевых действий на Украине. В ближайшее время разговор между двумя лидерами не планируется, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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