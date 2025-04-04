«У нас лопнет терпение»: Нидерланды призвали надавить на Россию

Власти Нидерландов выступили с призывом к международному сообществу активизировать давление на Россию для достижения мирного решения конфликта. Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп.
«Я могу себе представить, что в какой-то момент у нас всех лопнет терпение <...> . Мы считаем, что сейчас нам нужно больше давить на Россию и нам нужно максимально поддерживать Украину», — заявил Уэльдкамп в беседе с украинским изданием «Европейская правда» после заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что у американской стороны так же может закончиться терпение из-за якобы затягивания Россией сроков переговоров.
Ранее советники американского президента Дональда Трампа рекомендовали ему воздержаться от телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока РФ не даст согласие на полное прекращение боевых действий на Украине. В ближайшее время разговор между двумя лидерами не планируется, передает «360.ru».
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