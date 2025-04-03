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20:52
Под Тюменью простились с бойцом СВО, прослужившим меньше месяца. Фото
2
19:36
Моор нашел способ поддержать участковых
19:05
Где в Тюмени дешевле всего купить участок под дачу
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
18:06
В Тюмени родственникам погибших героев СВО вручили государственные награды
17:37
В Тюмени пройдет прощание с членом КПРФ, который погиб на СВО
17:36
Тюменскую пару влюбленных обвинили в терроризме
Тюменские слухи: в думе завелся кот Леопольд
16:39
Под Тюменью на полгода перекроют выезд на трассу
15:56
Сын тюменского криминального авторитета попался на пропаганде наркотиков
1
15:07
Какие запреты действуют для рыбаков в Тюменской области
Тюменские либерал-демократы делят кресло зампредседателя облдумы Сысоева. Инсайд
14:41
В Тюменской области организовали переправы в районы, отрезанные паводком
13:46
Врачи рассказали о ситуации с кишечной инфекцией среди тюменских детей
13:07
Тюменец взломал сайт гослотереи, но вместо миллионов получит приговор
2
Выводили вшей и парили генералов: как тюменский поезд-баня спасал армию в годы Великой Отечественной войны
13:04
Курганские и тюменские военные пронесут символ Победы по границам России. Фото
12:47
Тюменцев предупредили об опасной погоде
12:32
В центре Тюмени столкнулись легковушка и автобус. Видео
В Тюмени ребенок умер в машине скорой помощи
12:11
Объединенные вузы Тюмени проведут совместную презентацию
12:05
Жительница Тюменской области погибла под колесами поезда
1
11:17
Власти Тюмени замахнулись на строительный мега-проект
3
Инициативам по повышению рождаемости нужен «тест на адекватность»
11:15
«Дети ели стоя в воде»: столовую тобольской школы затопило из-за потепления
10:26
Уровень воды в опасной тюменской реке за сутки вырос более чем на метр. Инфографика
10:22
В Тюменской области отключат бесплатное ТВ
Власти назвали главную причину обмеления Туры в Тюмени
09:56
Восемь жителей Тюменской области стали миллиардерами
1
08:00
В Тюмени вновь похолодает до минусовых температур
07:40
Что известно о «карманном подрядчике», который осваивает миллиарды от тюменского правительства
2
Что известно о тюменской компании, которая срывала междугородние перевозки
07:18
Тюменская область возглавила антирейтинг продаж просроченной молочки
4
07:10
Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров
7
05:02
В Тюменской области из-за паводка закрыли еще один мост. Фото
Как Тюменская область стала лидером в сфере обращения с отходами
03 апреля 2025
23:57
В Тюмени подорожают платные парковки в центре города
23:18
В Тюменской области некому искать коррупционеров
4
21:20
Какие самые дешевые дачи можно снять в Тюмени.Фото
1
В Тюменской области простились с коммунистом Лазовским, погибшим на СВО
20:29
«Мы за театр с Чурсиным и Осинцевым»: актеры тюменского театра записали видео в поддержку директора учреждения
19:12
Тюменский молочный гигант отбивается от причастности к экологической катастрофе. Скрин
1
19:02
Блогер из Тобольска купила футбольный клуб
Немцы в городе: что строили военнопленные в Тюмени. Видео
18:44
Для семей с детьми предложили ввести особые звания
5
18:25
Пермяки научились защищаться от киберугроз и заместили импортное ИТ-оборудование
18:06
В тюменской областной думе депутаты уснули во время заседания. Фото
5
Миллиарды в асфальт и претензии ФАС: главные госзакупки Тюменской области в первом квартале года
17:50
Метеорологи рассказали, когда уровень воды в Ишиме дойдет до критической отметки
17:49
Тюменцы начали получать СМС-рассылки со штормовым предупреждением. Скрин
17:48
Кресло лишенного мандата депутата Госдумы прочат влиятельному уральскому либерал-демократу
В тюменских реках резко вырос уровень воды
17:36
В тюменский детский лагерь запустят чертей и другую нечисть
17:14
Таксист ударил мужчину головой об капот чужой машины за отказ оплачивать поездку. Видео
1
16:59
В Тюмени район спасут от затопления дождями
В парке аттракционов Тюмени на все лето перекроют пешеходную зону. Карта
16:35
«Быстро отработать, быстро попрощаться»: почему тюменский бизнес предпочитает фрилансеров
16:34
Автодилеры назвали самый популярный в РФ сервис для проверки машин с пробегом
2
16:20
Не смогли продать: в Тюмени закрылся ресторан «Прихожане»
«UTR-120-й, падаем!»: хроника авиакатастрофы ATR-72 в Тюмени
16:09
В Тюмени поменяют облик центральной площади города
15:51
Из Тюмени распродают дешевые билеты в Дубай
15:37
Что известно про завод, от которого хочет избавиться тюменское правительство
В Госдуме предлагают продлить пособия многодетным
15:27
На объездной дороге в Тюмени ввели новые правила проезда. Фото
15:00
Россиянам рассказали, как изменился рынок труда к 2025 году
14:43
В тюменском аэропорту закрыли часть туалетов
«Покупателя основательно запугали»: стоит ли тюменцам покупать авто из Китая в 2025 году
14:33
В ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе
13:59
Стало известно, когда откроют движение по улице Профсоюзной в Тюмени
13:34
В Тюмени планируют вернуть парад 9 мая спустя три года
У тюменской трассы обустроят крупный жилой район с яхтклубами, ТЦ и концертным залом
13:19
Любимчик тюменских властей урвал шесть миллиардов рублей на госконтрактах
13:14
Тюменец за 2024 год заработал 283 миллиона рублей
1
12:26
В Тюмени закрывается популярное веганское кафе
12:01
Тюменского олигарха вынуждают освободить земельный участок у озера
1
11:35
Тюменцы остались без восьми автобусных рейсов из-за проблемного перевозчика
3
11:34
Тюменские власти хотят пустить с молотка алкогольный завод
11:16
В Тюменской области детей мигрантов обязали сдавать экзамен на знание русского языка
2
10:47
Когда в Тюмени закончится дождь. Скрин
10:29
В опасной тюменской реке уровень воды вырос более чем на 70 сантиметров
1
10:24
Тюменские врачи спасли жизнь бойцу СВО с осколком в аорте
09:59
Сотни миллионов рублей инвестируют энергетики в обновление сетей тюменских СНТ
3
09:59
Тюменский электросварщик переломал кости, упав с высоты на грузовик
1
08:00
В Тюмень со снегом придут гололед и сильный ветер
7
07:40
Как расширят улицу Республики в Тюмени. Схема
2
04:43
Тюменская область попала в тройку лидеров по гаражной амнистии