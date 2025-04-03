03 апреля 2025

В ХМАО ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны

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В Нефтеюганске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Варвара Кутузова
В Нефтеюганске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Варвара Кутузова Фото:

В Нефтеюганске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и ветеран труда Варвара Кутузова. Об этом сообщила организация «Волонтеры победы» города на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Волонтеры Победы города Нефтеюганска выражают искреннее соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, труженицы тыла, Ветерана Труда, Кутузовой Варвары Александровны. 3 апреля 2025 года Варвары Александровны не стало. Вечная и светлая память», — написали «Волонтеры Победы».

Варвара Александровна родилась 19 января 1926 года в Кемеровской области в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны работала в совхозе. После вышла замуж, родила сына и дочь. В 2002 году дочка забрала маму жить в Нефтеюганск.

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В Нефтеюганске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и ветеран труда Варвара Кутузова. Об этом сообщила организация «Волонтеры победы» города на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Волонтеры Победы города Нефтеюганска выражают искреннее соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, труженицы тыла, Ветерана Труда, Кутузовой Варвары Александровны. 3 апреля 2025 года Варвары Александровны не стало. Вечная и светлая память», — написали «Волонтеры Победы». Варвара Александровна родилась 19 января 1926 года в Кемеровской области в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны работала в совхозе. После вышла замуж, родила сына и дочь. В 2002 году дочка забрала маму жить в Нефтеюганск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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