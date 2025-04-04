Устюгов забрал слова извинения перед Большуновым за скандал на чемпионате

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов забрал свои извинения в адрес лыжника Александра Большунова после инцидента, произошедшего по завершении спринтерской гонки на чемпионате России в Казани. Об этом сообщил Устюгов в ходе беседы с «Чемпионатом».
«В моменте, когда Александр мне прыгнул на лыжи, а я отмахнулся палкой, мне было стыдно <...>. Я сказал, что хочу извиниться. Но сейчас, после таких слов с его стороны в мой адрес, я бы слова об извинениях забрал», — рассказал Устюгов в разговоре с «Чемпионатом». Он добавил, что больше бы не хотел обсуждать этот инцидент.
Устюгов подчеркнул, что подобные конфликты происходят регулярно, что, по его мнению, свидетельствует о неуважении к труду других. По его мнению, если человек стал образцом для подражания, превзойдя своих соперников, то нет необходимости прибегать к таким действиям.
На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани Большунов наехал на лыжи Устюгова, на что последний отреагировал ударом лыжной палкой. В итоге, капитан российской сборной был наказан желтой карточкой и не смог пройти в финал спринта. В то же время Устюгов одержал победу в этом забеге и завоевал титул чемпиона страны.
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