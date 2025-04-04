Президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС. При этом приглашение со стороны Евросоюза отсутствует.
При этом документ не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а только декларирует начало процесса. «Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления Армении в Европейский союз, а также о внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Армения Законы», — говорится на сайте главы республики.
Вице-премьер Алексей Оверчук заявлял, что Москва оценивает данный процесс как начало выхода Еревана из ЕАЭС. По его словам, усидеть на двух стульях Армении не удастся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.