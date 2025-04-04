Президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС

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Армения собралась вступить в ЕС без приглашения
Армения собралась вступить в ЕС без приглашения Фото:

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС. При этом приглашение со стороны Евросоюза отсутствует. 

При этом документ не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а только декларирует начало процесса. «Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления Армении в Европейский союз, а также о внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Армения Законы», — говорится на сайте главы республики. 

Вице-премьер Алексей Оверчук заявлял, что Москва оценивает данный процесс как начало выхода Еревана из ЕАЭС. По его словам, усидеть на двух стульях Армении не удастся.

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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС. При этом приглашение со стороны Евросоюза отсутствует.  При этом документ не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а только декларирует начало процесса. «Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления Армении в Европейский союз, а также о внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Армения Законы», — говорится на сайте главы республики.  Вице-премьер Алексей Оверчук заявлял, что Москва оценивает данный процесс как начало выхода Еревана из ЕАЭС. По его словам, усидеть на двух стульях Армении не удастся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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