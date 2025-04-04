Губернатор Шумков поручил повысить качество медицинской помощи

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В депздраве будут проводить еженедельные приемы по жалобам граждан на качество медпомощи
В депздраве будут проводить еженедельные приемы по жалобам граждан на качество медпомощи Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил тщательнее разбирать жалобы на качество медицинской помощи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Индекс одобрительной оценки работы системы здравоохранения с 19,2% в 2019 году вырос до 53,4% в 2024-м. Но проблем остается ещё очень много, и системе точно есть куда стремиться. Поручил тщательно разбирать все жалобы граждан на плохую маршрутизацию, скверное обращение с пациентами, некачественное оказание медицинской помощи», — написал Шумков.

Глава региона предложил жителям направлять предложения по улучшению качества оказания медицинской помощи на электронную почту департамента здравоохранения dzo@kurganobl.ru и в группы ведомства в социальных сетях, а также почту заместителя губернатора по социальной политике Наталье Кириловой kirilova@gov45.ru.

Директор департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских будет проводить еженедельный прием граждан по обращениям. Будут запланированы и выезды в округа. Уточнить вопросы по приему можно в отделе депздрава по работе с обращениями по телефону: (3522) 49-85-21.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил тщательнее разбирать жалобы на качество медицинской помощи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Индекс одобрительной оценки работы системы здравоохранения с 19,2% в 2019 году вырос до 53,4% в 2024-м. Но проблем остается ещё очень много, и системе точно есть куда стремиться. Поручил тщательно разбирать все жалобы граждан на плохую маршрутизацию, скверное обращение с пациентами, некачественное оказание медицинской помощи», — написал Шумков. Глава региона предложил жителям направлять предложения по улучшению качества оказания медицинской помощи на электронную почту департамента здравоохранения dzo@kurganobl.ru и в группы ведомства в социальных сетях, а также почту заместителя губернатора по социальной политике Наталье Кириловой kirilova@gov45.ru. Директор департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских будет проводить еженедельный прием граждан по обращениям. Будут запланированы и выезды в округа. Уточнить вопросы по приему можно в отделе депздрава по работе с обращениями по телефону: (3522) 49-85-21.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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