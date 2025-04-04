Губернатор Шумков поручил повысить качество медицинской помощи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил тщательнее разбирать жалобы на качество медицинской помощи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».
«Индекс одобрительной оценки работы системы здравоохранения с 19,2% в 2019 году вырос до 53,4% в 2024-м. Но проблем остается ещё очень много, и системе точно есть куда стремиться. Поручил тщательно разбирать все жалобы граждан на плохую маршрутизацию, скверное обращение с пациентами, некачественное оказание медицинской помощи», — написал Шумков.
Глава региона предложил жителям направлять предложения по улучшению качества оказания медицинской помощи на электронную почту департамента здравоохранения dzo@kurganobl.ru и в группы ведомства в социальных сетях, а также почту заместителя губернатора по социальной политике Наталье Кириловой kirilova@gov45.ru.
Директор департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских будет проводить еженедельный прием граждан по обращениям. Будут запланированы и выезды в округа. Уточнить вопросы по приему можно в отделе депздрава по работе с обращениями по телефону: (3522) 49-85-21.
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