04 апреля 2025

В Британии раскрыли, кто препятствует заключению мира на Украине

Меркурис: Европа постоянно пытается сорвать переговоры по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Британский аналитик предупредил о риске потери американской поддержки Украиной
Британский аналитик предупредил о риске потери американской поддержки Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Британский политолог Александр Меркурис заявил, что европейские страны систематически пытаются сорвать мирные переговоры по украинскому конфликту. В эфире YouTube-канала «The Duran» эксперт отметил, что Вашингтон и Киев обсуждают соглашение по украинским ресурсам, которое усилит зависимость от США, что противоречит перспективам вступления Украины в ЕС.

«Президент США Дональд Трамп понял, что украинцы не играют по его правилам, а европейцы работают круглосуточно, чтобы саботировать переговоры», — сказал Меркурис. По его словам, политика Киева сводится к постоянному выпрашиванию денег и демонстрации нежелания идти на компромисс, что в итоге может вынудить администрацию Белого дома отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин 18 марта согласился с предложением Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетике. С тех пор Москва не наносила ударов по таковым. На российско-американских переговорах были уточнены условия данного прекращения огня. Украина публично заявляет, что также прекратила соответствующие атаки, однако в реальности не раз старалась поразить российские энергетические объекты.

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Британский политолог Александр Меркурис заявил, что европейские страны систематически пытаются сорвать мирные переговоры по украинскому конфликту. В эфире YouTube-канала «The Duran» эксперт отметил, что Вашингтон и Киев обсуждают соглашение по украинским ресурсам, которое усилит зависимость от США, что противоречит перспективам вступления Украины в ЕС. «Президент США Дональд Трамп понял, что украинцы не играют по его правилам, а европейцы работают круглосуточно, чтобы саботировать переговоры», — сказал Меркурис. По его словам, политика Киева сводится к постоянному выпрашиванию денег и демонстрации нежелания идти на компромисс, что в итоге может вынудить администрацию Белого дома отказаться от дальнейшей поддержки Украины. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин 18 марта согласился с предложением Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетике. С тех пор Москва не наносила ударов по таковым. На российско-американских переговорах были уточнены условия данного прекращения огня. Украина публично заявляет, что также прекратила соответствующие атаки, однако в реальности не раз старалась поразить российские энергетические объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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