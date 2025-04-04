04 апреля 2025

Военный эксперт Крапивник прокомментировал поездку Зеленского к границе с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездки Зеленского на фронт носят пропагандистский характер
Поездки Зеленского на фронт носят пропагандистский характер Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит к границе РФ, посетив Сумскую область, но не доехал до конечной точки с Белгородской областью, поскольку там российская армия четко контролирует все передвижения противника. Об этом рассказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

«Зеленский отправился в приграничные Сумы, но до конечной точки — границы с Белгородской областью он не доехал. Ключевые военные объекты города подверглись ракетным ударам», — передает MK.RU слова Крапивника.

Крапивник пояснил, что поездка Зеленского на границу с Белгородской областью, куда он не доехал, является фейковым мероприятием. Он добавил, что вылазки украинского лидера на фронт — это продукт его специалистов в области компьютерной графики.

По словам эксперта, российская армия уже давно бы уничтожила Зеленского точечным ударом. Но он пока выгоден, поскольку своей неадекватностью подрывает обороноспособность собственной страны, отметил Крапивник.

Ранее Зеленский в своем telegram-канале опубликовал видео, где он якобы находится на границе недалеко от города Сумы. Он назвал это направление стратегическим для ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит к границе РФ, посетив Сумскую область, но не доехал до конечной точки с Белгородской областью, поскольку там российская армия четко контролирует все передвижения противника. Об этом рассказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник. «Зеленский отправился в приграничные Сумы, но до конечной точки — границы с Белгородской областью он не доехал. Ключевые военные объекты города подверглись ракетным ударам», — передает MK.RU слова Крапивника. Крапивник пояснил, что поездка Зеленского на границу с Белгородской областью, куда он не доехал, является фейковым мероприятием. Он добавил, что вылазки украинского лидера на фронт — это продукт его специалистов в области компьютерной графики. По словам эксперта, российская армия уже давно бы уничтожила Зеленского точечным ударом. Но он пока выгоден, поскольку своей неадекватностью подрывает обороноспособность собственной страны, отметил Крапивник. Ранее Зеленский в своем telegram-канале опубликовал видео, где он якобы находится на границе недалеко от города Сумы. Он назвал это направление стратегическим для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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