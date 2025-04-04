Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит к границе РФ, посетив Сумскую область, но не доехал до конечной точки с Белгородской областью, поскольку там российская армия четко контролирует все передвижения противника. Об этом рассказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник.
«Зеленский отправился в приграничные Сумы, но до конечной точки — границы с Белгородской областью он не доехал. Ключевые военные объекты города подверглись ракетным ударам», — передает MK.RU слова Крапивника.
Крапивник пояснил, что поездка Зеленского на границу с Белгородской областью, куда он не доехал, является фейковым мероприятием. Он добавил, что вылазки украинского лидера на фронт — это продукт его специалистов в области компьютерной графики.
По словам эксперта, российская армия уже давно бы уничтожила Зеленского точечным ударом. Но он пока выгоден, поскольку своей неадекватностью подрывает обороноспособность собственной страны, отметил Крапивник.
Ранее Зеленский в своем telegram-канале опубликовал видео, где он якобы находится на границе недалеко от города Сумы. Он назвал это направление стратегическим для ВСУ.
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