Какие американские фильмы смотрели курганцы в годы Великой Отечественной войны

В годы борьбы с Третьим Рейхом важным элементом поддержки со стороны стран-союзниц были не только поставки военных и гражданских грузов, но киноленты американских и британских мастеров. Они посвящались борьбе с фашизмом и воспевали подвиг советского народа, его стойкость и мужество в битвах с жестоким агрессором. О том, какие фильмы оказывали моральную поддержку как в тылу, так и на фронте, корреспонденту URA.RU рассказал курганский киноэксперт Валерий Алексеев.
Кино по просьбе президента
Одной из первых таких лент, дошедших до советских экранов, была «Миссия в Москву». Этот фильм оскароносного Майкла Кертица, снятый по просьбе президента США Франклина Рузвельта.
«Уже через два месяца после американской премьеры, в июле 1943 года, он вышел и в советский прокат. В основе его сценария лежали мемуары американского посла в Москве 30-х Джозефа Дэвиса, ставшие в 1941 году абсолютным бестселлером с общим тиражом в 700 тысяч экземпляров. В самом благоприятном свете на экране показана жизнь в СССР под предводительством ее мудрого вождя», — рассказал Валерий Алексеев.
В отчете американского Управления военной информации, которое контролировало съемочный процесс, отмечалось: «Одна из лучших услуг, оказанных этой картиной, заключается в том, что она представляет российских лидеров не как безумцев с дикими глазами, а как дальновидных, серьезных, ответственных государственных деятелей. Они оказались очень хорошими соседями и эта картина поможет объяснить, почему, а также вселить веру в возможность послевоенного сотрудничества». С этой лентой первым в СССР познакомился сам Сталин, в присутствии автора мемуаров и британских дипломатов, и этот фильм не мог не понравиться «отцу народов».
На кадрах военной кинохроники
Лента «Битва за Россию» режиссерского дуэта Фрэнка Капры и Анатолия Литвака вышла на советские экраны 23 февраля 1944 года. Сценарий этой кинокартины, построенной на кадрах военной кинохроники и фрагментах знаковых советских лент довоенного времени, создали братья Эпштейны. Незадолго до этого они приложили руку к созданию одной из величайших лент мирового кинематографа «Касабланка».
«Перед зрителями проходили эпизоды предыдущих попыток завоевания России — тевтонскими рыцарями, шведским королем Карлом XII, Наполеоном и прочими агрессорами. Лента, изначально рассчитанная на американских обывателей, давала беглый очерк жизни в многонациональном советском государстве, поясняла культурное и духовное своеобразие России», — говорит Валерий Алексеев.
На экране возникали и эпизоды богослужений в московских храмах, хотя на момент съемки фильма еще не произошла знаменитая встреча Сталина с иерархами православной церкви, после которой она будет фактически разрешена. В завершении ленты по экрану проплывали цитаты американских государственных и военных деятелей, которые восторженно отзывались о Красной Армии и мужестве советского народа. «Битва за Россию» имела большой успех и у наших зрителей, постоянно присутствуя на афишах кинотеатров военной поры, в том числе курганских.
Голливудский фильм, воспевавший СССР
Еще один примечательный голливудский фильм, воспевавший Страну Советов — «Песнь о России» Григория Ратоффа, американского актера и режиссера родом из Самары. Лента вышла в советский прокат в октябре 1944-го.
В мелодраматическом зачине фильма американский дирижер, которого сыграл Роберт Тейлор, приезжает в Советский Союз на гастроли. Здесь он встречает талантливую, необычайно привлекательную пианистку и трактористку Надю Степанову. По ходу турне он проникается самыми романтическими чувствами.
«Под стать этой высокой любви оказывается и почти лубочный взгляд на жизнь свободных и счастливых односельчан Нади, будто бы создавших в своем колхозе земной рай во плоти, в одночасье рушащийся под бомбами и пулями оккупантов. Роль отца героини в этой ленте исполнил гениальный русский артист Михаил Чехов, племянник нашего великого драматурга. Кстати, он был и создателем своей системы обучения актерской игре, которую прошли такие звезды экрана, как Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Юл Бринер, Энтони Куин», — рассказал Валерий Алексеев.
Киношлягеры не о войне
Кроме этих фильмов, показывавших борьбу советского народа с захватчиками, были и другие. Среди них — лента Льюиса Майлстоуна, также нашего соотечественника, феноменально преуспевшего в Голливуде, о борьбе партизан — «Северная звезда», шедшая в советском прокате с апреля 1944 года.
В военные годы на советский экран выходили и фильмы, далекие от переживаемых тогда событий. Это такие киношлягеры, как «Леди Гамильтон», «В старом Чикаго», «Книга Джунглей», «Серенада Солнечной долины».
Но настоящий прорыв на экраны западного кино, как это ни парадоксально, случится после того, как в конце 1940-х закроется «железный занавес» и почти напрочь прервутся культурные контакты со странами капиталистической системы. Именно в эти годы «малокартинья» возмещать недостаток советских лент на киноэкранах станет так называемое «трофейное кино», львиную долю которого составят фильмы Золотого века Голливуда — 1930-х годов.
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