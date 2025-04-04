В Перми временно запретят продажу алкоголя из-за выпускников

В Перми установлена дата проведения мероприятия «Последний звонок» для выпускников школ, которое состоится 24 мая. В этот день в Перми будет наложен запрет на продажу алкогольной продукции, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте мэрии города.
«Установить день проведения в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятия „Последний звонок“ 24 мая 2025 года. Главам территориальных органов администрации Перми довести до сведения организаций и ИП, осуществляющих торговлю, требования закона „О государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции“», — сказано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Перми.
Отмечается, что за нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей для юрлиц и до 40 тысяч рублей для должностных лиц. При этом запрет не затрагивает кафе и рестораны.
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