Из самого крупного аквапарка в Москве экстренно эвакуировали людей

Из аквапарка «Мореон» — крупнейшего крытого водного комплекса Москвы — эвакуировали более двух тысяч человек. Причиной стала находка подозрительного предмета, сообщили в экстренных службах.
«На улице Голубинская, дом 16, поступило сообщение о подозрительном предмете. Из здания экстренно эвакуировали всех посетителей и персонал», — отметил источник ТАСС.
Сейчас территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Судя по информации в открытых источниках, по этому адресу располагается аквапарк. Он занимает площадь в 64 тысячи квадратных метров.
Спустя время сама пресс-служба аквапарка написала, что сегодня он не работает. Причина не раскрывается. Там отметили, что все купленные билеты будут действовать в другие дни.
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