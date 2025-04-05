Из самого крупного аквапарка в Москве экстренно эвакуировали людей

Из московского аквапарка «Мореон» эвакуировали более двух тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Аквапарк «Мореон» временно не работает
Аквапарк «Мореон» временно не работает Фото:

Из аквапарка «Мореон» — крупнейшего крытого водного комплекса Москвы — эвакуировали более двух тысяч человек. Причиной стала находка подозрительного предмета, сообщили в экстренных службах.

«На улице Голубинская, дом 16, поступило сообщение о подозрительном предмете. Из здания экстренно эвакуировали всех посетителей и персонал», — отметил источник ТАСС. 

Сейчас территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Судя по информации в открытых источниках, по этому адресу располагается аквапарк. Он занимает площадь в 64 тысячи квадратных метров.  

Спустя время сама пресс-служба аквапарка написала, что сегодня он не работает. Причина не раскрывается. Там отметили, что все купленные билеты будут действовать в другие дни. 

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Из аквапарка «Мореон» — крупнейшего крытого водного комплекса Москвы — эвакуировали более двух тысяч человек. Причиной стала находка подозрительного предмета, сообщили в экстренных службах. «На улице Голубинская, дом 16, поступило сообщение о подозрительном предмете. Из здания экстренно эвакуировали всех посетителей и персонал», — отметил источник ТАСС.  Сейчас территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Судя по информации в открытых источниках, по этому адресу располагается аквапарк. Он занимает площадь в 64 тысячи квадратных метров.   Спустя время сама пресс-служба аквапарка написала, что сегодня он не работает. Причина не раскрывается. Там отметили, что все купленные билеты будут действовать в другие дни. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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