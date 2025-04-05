В Орске тушат мощный природный пожар

В Орске тушат новый очаг природного пожара у моста через Орь
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Новый очаг разгорелся в районе моста через Орь
Новый очаг разгорелся в районе моста через Орь Фото:

В Орске Оренбургской области спасатели тушат новый очаг степного пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

«Огнеборцы продолжают борьбу с ландшафтным пожаром в Орске. Еще один очаг возгорания в районе моста через Орь», — пишет региональное ГУ МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что жилые дома находятся в безопасности. 

Днем 5 апреля в ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о возгорании сухой травы возле улицы Крайняя. В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать возгорание на площади 15 гектаров.

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В Орске Оренбургской области спасатели тушат новый очаг степного пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области. «Огнеборцы продолжают борьбу с ландшафтным пожаром в Орске. Еще один очаг возгорания в районе моста через Орь», — пишет региональное ГУ МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что жилые дома находятся в безопасности.  Днем 5 апреля в ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о возгорании сухой травы возле улицы Крайняя. В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать возгорание на площади 15 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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