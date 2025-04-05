В Орске тушат мощный природный пожар

В Орске Оренбургской области спасатели тушат новый очаг степного пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
«Огнеборцы продолжают борьбу с ландшафтным пожаром в Орске. Еще один очаг возгорания в районе моста через Орь», — пишет региональное ГУ МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что жилые дома находятся в безопасности.
Днем 5 апреля в ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о возгорании сухой травы возле улицы Крайняя. В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать возгорание на площади 15 гектаров.
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