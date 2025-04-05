Пульмонолог Горбачева: весной водителям-аллергикам угрожает удушье

В период весеннего сезона у водителей может произойти обострение аллергических реакций, в результате которых возможно развитие отека Квинке. Об этом сообщает врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева.
«Аллергическая реакция может проявляться в виде высыпания на коже и ее покраснения, зуда, чихания, насморка, слезотечения, отечности глаз, приступов кашля или удушья, а иногда и появлением опасного для жизни отека Квинке», — рассказала Пульмонолог в беседе с «Газетой.Ru». Она добавила, что отек Квинке характеризуется развитием отека на лице и слизистых оболочках, что может вызвать затруднение дыхания и одышку.
По словам Горбачевой, если у водителя началась аллергия, то нужно воздержаться от вождения автомобиля в связи со снижением концентрации внимания, внезапными приступами кашля и ухудшением зрения. В обратном случае автомобилист рискует попасть в ДТП, считает врач. При первых проявлениях отека Квинке Горбачева посоветовала остановить машину и вызвать бригаду скорой помощи, так как любое промедление может привести к летальному исходу.
Ранее педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус заявил, что выбор метода лечения сезонной аллергии должен осуществляться врачом на основе личного осмотра пациента. Профессор указал на существование разнообразных подходов к терапии, включая превентивное лечение, которое рекомендуется проводить в осенне-зимний период, передает «Национальная служба новостей».
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