Военкоры сняли работу российского «Змея Горыныча» в зоне СВО на видео

Взрыв после удара установки УР-77 «Метеорит» ВС РФ засняли на видео
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УР-77 «Метеорит» также известен как «Змей Горыныч»
УР-77 «Метеорит» также известен как «Змей Горыныч» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции зафиксирован мощный взрыв, вызванный ударом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит». Этот момент попал в объектив камеры дрона и был опубликован telegram-каналом «Военное дело».

На записи видно, как установка производит выстрел по цели, расположенной в лесистой местности. Спустя секунды прогремел взрыв — в воздух взметнулись клубы дыма и огня. В комментариях к видео отмечается, что УР-77 также известна под неофициальным названием «Змей Горыныч». Минобороны ситуацию с ударом пока не комментировало. 

Ранее, 5 апреля, Минобороны России опубликовало видео удара по артиллерийскому расчету Вооруженных сил Украины, находившемуся в Сумской области. По информации ведомства, цель была поражена бойцами группировки «Север» с применением FPV-дрона.

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В зоне специальной военной операции зафиксирован мощный взрыв, вызванный ударом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит». Этот момент попал в объектив камеры дрона и был опубликован telegram-каналом «Военное дело». На записи видно, как установка производит выстрел по цели, расположенной в лесистой местности. Спустя секунды прогремел взрыв — в воздух взметнулись клубы дыма и огня. В комментариях к видео отмечается, что УР-77 также известна под неофициальным названием «Змей Горыныч». Минобороны ситуацию с ударом пока не комментировало.  Ранее, 5 апреля, Минобороны России опубликовало видео удара по артиллерийскому расчету Вооруженных сил Украины, находившемуся в Сумской области. По информации ведомства, цель была поражена бойцами группировки «Север» с применением FPV-дрона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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