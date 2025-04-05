Военкоры сняли работу российского «Змея Горыныча» в зоне СВО на видео

В зоне специальной военной операции зафиксирован мощный взрыв, вызванный ударом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит». Этот момент попал в объектив камеры дрона и был опубликован telegram-каналом «Военное дело».
На записи видно, как установка производит выстрел по цели, расположенной в лесистой местности. Спустя секунды прогремел взрыв — в воздух взметнулись клубы дыма и огня. В комментариях к видео отмечается, что УР-77 также известна под неофициальным названием «Змей Горыныч». Минобороны ситуацию с ударом пока не комментировало.
Ранее, 5 апреля, Минобороны России опубликовало видео удара по артиллерийскому расчету Вооруженных сил Украины, находившемуся в Сумской области. По информации ведомства, цель была поражена бойцами группировки «Север» с применением FPV-дрона.
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