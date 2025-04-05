05 апреля 2025

На Западе сделали неожиданное заявление о России

Журналист Боуз: ЕС и НАТО хотят нас напугать войной с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС И НАТО пытаются скрыть свою некомпетентность и потратить миллиарды на производство оружия
ЕС И НАТО пытаются скрыть свою некомпетентность и потратить миллиарды на производство оружия Фото:

Европейский Союз и НАТО используют угрозу военного противостояния с Россией как средство для отвлечения внимания от собственных неудач и некомпетентности, а также для оправдания многомиллиардных трат на военное производство. Такое мнение озвучил ирландский журналист Чей Боуз.

«ЕС и НАТО хотят как следует напугать вас войной с Россией. Россияне и не думают „вторгаться“ в Европу. Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности», — написал журналист в соцсети X. Он отметил, что таким образом ЕС и НАТО хотят поддержать производителей оружия, потратив на эти цели «миллиарды». 

Высказывания Чей Боуза о том, что ЕС и НАТО используют угрозу военного конфликта с Россией для отвлечения внимания от внутренних проблем, находят отклик в совместном заявлении президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко также выразили озабоченность агрессивной политикой НАТО и ЕС, которую они считают дестабилизирующей и чреватой ядерным конфликтом, особенно в контексте украинского кризиса.

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Европейский Союз и НАТО используют угрозу военного противостояния с Россией как средство для отвлечения внимания от собственных неудач и некомпетентности, а также для оправдания многомиллиардных трат на военное производство. Такое мнение озвучил ирландский журналист Чей Боуз. «ЕС и НАТО хотят как следует напугать вас войной с Россией. Россияне и не думают „вторгаться“ в Европу. Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности», — написал журналист в соцсети X. Он отметил, что таким образом ЕС и НАТО хотят поддержать производителей оружия, потратив на эти цели «миллиарды».  Высказывания Чей Боуза о том, что ЕС и НАТО используют угрозу военного конфликта с Россией для отвлечения внимания от внутренних проблем, находят отклик в совместном заявлении президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко также выразили озабоченность агрессивной политикой НАТО и ЕС, которую они считают дестабилизирующей и чреватой ядерным конфликтом, особенно в контексте украинского кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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