Европейский Союз и НАТО используют угрозу военного противостояния с Россией как средство для отвлечения внимания от собственных неудач и некомпетентности, а также для оправдания многомиллиардных трат на военное производство. Такое мнение озвучил ирландский журналист Чей Боуз.
«ЕС и НАТО хотят как следует напугать вас войной с Россией. Россияне и не думают „вторгаться“ в Европу. Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности», — написал журналист в соцсети X. Он отметил, что таким образом ЕС и НАТО хотят поддержать производителей оружия, потратив на эти цели «миллиарды».
Высказывания Чей Боуза о том, что ЕС и НАТО используют угрозу военного конфликта с Россией для отвлечения внимания от внутренних проблем, находят отклик в совместном заявлении президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко также выразили озабоченность агрессивной политикой НАТО и ЕС, которую они считают дестабилизирующей и чреватой ядерным конфликтом, особенно в контексте украинского кризиса.
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