Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили озабоченность угрозой ядерного конфликта из-за агрессивной политики Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.
«Путин и Лукашенко считают действия НАТО в контексте украинского кризиса враждебными и дестабилизирующими, чреватыми ядерным конфликтом», — передает содержание совместного заявления ТАСС. Отмечается, что санкции наносят ущерб международному развитию и вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси. Также лидеры двух стран осудили агрессивную политику ЕС.
Путин и Лукашенко осудили действия НАТО в контексте украинского кризиса как подрывающие стабильность. Политики отметили, что обе страны продолжат противодействовать альянсу, включая военные меры, если это потребуется.
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