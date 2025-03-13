Путин и Лукашенко заявили об угрозе ядерного конфликта из-за действий Евросоюза

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Путин и Лукашенко сошлись во мнениях по поводу политики НАТО
Путин и Лукашенко сошлись во мнениях по поводу политики НАТО Фото:

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили озабоченность угрозой ядерного конфликта из-за агрессивной политики Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.

«Путин и Лукашенко считают действия НАТО в контексте украинского кризиса враждебными и дестабилизирующими, чреватыми ядерным конфликтом», — передает содержание совместного заявления ТАСС. Отмечается, что санкции наносят ущерб международному развитию и вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси. Также лидеры двух стран осудили агрессивную политику ЕС.

Путин и Лукашенко осудили действия НАТО в контексте украинского кризиса как подрывающие стабильность. Политики отметили, что обе страны продолжат противодействовать альянсу, включая военные меры, если это потребуется.

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили озабоченность угрозой ядерного конфликта из-за агрессивной политики Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров. «Путин и Лукашенко считают действия НАТО в контексте украинского кризиса враждебными и дестабилизирующими, чреватыми ядерным конфликтом», — передает содержание совместного заявления ТАСС. Отмечается, что санкции наносят ущерб международному развитию и вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси. Также лидеры двух стран осудили агрессивную политику ЕС. Путин и Лукашенко осудили действия НАТО в контексте украинского кризиса как подрывающие стабильность. Политики отметили, что обе страны продолжат противодействовать альянсу, включая военные меры, если это потребуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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