05 апреля 2025

Депутат Никитин: людям со стажем будет положена срочная пенсионная выплата

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Выплата рассчитывается индивидуально для каждого заявителя Фото:

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату. Об этом заявил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

«Срочная пенсионная выплата — важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», — процитировало Никитина РИА Новости.

Размер выплаты формируется на основе объема пенсионных накоплений и выбранного срока ее предоставления. Депутат также уточнил, что для оформления такой меры поддержки необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через МФЦ, по почте либо через портал госуслуг.

Как сообщало URA.RU ранее, россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. В частности, с 2026 года страховые пенсии в РФ будут индексироваться в два этапа — сначала по уровню инфляции, а затем с учетом доходов Социального фонда.

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Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату. Об этом заявил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. «Срочная пенсионная выплата — важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», — процитировало Никитина РИА Новости. Размер выплаты формируется на основе объема пенсионных накоплений и выбранного срока ее предоставления. Депутат также уточнил, что для оформления такой меры поддержки необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через МФЦ, по почте либо через портал госуслуг. Как сообщало URA.RU ранее, россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. В частности, с 2026 года страховые пенсии в РФ будут индексироваться в два этапа — сначала по уровню инфляции, а затем с учетом доходов Социального фонда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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