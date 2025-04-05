Депутат Никитин: людям со стажем будет положена срочная пенсионная выплата

06 апреля 2025 в 06:15 Размер текста - 17 +

Выплата рассчитывается индивидуально для каждого заявителя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату. Об этом заявил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. «Срочная пенсионная выплата — важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», — процитировало Никитина РИА Новости. Размер выплаты формируется на основе объема пенсионных накоплений и выбранного срока ее предоставления. Депутат также уточнил, что для оформления такой меры поддержки необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через МФЦ, по почте либо через портал госуслуг. Как сообщало URA.RU ранее, россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. В частности, с 2026 года страховые пенсии в РФ будут индексироваться в два этапа — сначала по уровню инфляции, а затем с учетом доходов Социального фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату. Об этом заявил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. «Срочная пенсионная выплата — важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», — процитировало Никитина РИА Новости. Размер выплаты формируется на основе объема пенсионных накоплений и выбранного срока ее предоставления. Депутат также уточнил, что для оформления такой меры поддержки необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через МФЦ, по почте либо через портал госуслуг. Как сообщало URA.RU ранее, россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. В частности, с 2026 года страховые пенсии в РФ будут индексироваться в два этапа — сначала по уровню инфляции, а затем с учетом доходов Социального фонда.