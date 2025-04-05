05 апреля 2025

IT-эксперт объяснил, чем опасна зарядка смартфона до 100%

IT-эксперт Джакония: зарядка смартфонов до 100% ускоряет износ аккумулятора
© Служба новостей «URA.RU»
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Аккумулятор смартфона испытывает нагрузки из-за активного использования и многократных циклов подзарядки
Аккумулятор смартфона испытывает нагрузки из-за активного использования и многократных циклов подзарядки Фото:

Зарядка смартфонов до 100% ускоряет износ аккумулятора и сокращает его срок службы. Об этом сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония. По его словам, активное использование и многократные циклы подзарядки создают серьезные нагрузки на батареи, что негативно сказывается на их работоспособности.

«Заряжать смартфон на 100% — ошибка, поскольку вы повредите аккумулятор при первом же использовании. Когда вы покупаете новый гаджет, его батарея обычно составляет около 40%. Это оптимальный уровень заряда для его эффективной работы», — сказал Джакония в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что литий-ионные батареи при полной зарядке испытывают повышенное напряжение и нагрев, что способствует их более быстрому износу. Для продления жизни аккумулятора Джакония рекомендует поддерживать уровень заряда в пределах 20% до 80%.

«Многие привыкли оставлять телефон на зарядке на всю ночь, не осознавая, что своими же действиями портят состояние устройства. Когда аккумулятор достигает полной зарядки, смартфон продолжает поддерживать уровень заряда...» — напомнил эксперт о вреде ночной зарядки. Он подчеркнул, что несколько небольших зарядок в течение дня предпочтительнее одной полной зарядки.

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Зарядка смартфонов до 100% ускоряет износ аккумулятора и сокращает его срок службы. Об этом сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония. По его словам, активное использование и многократные циклы подзарядки создают серьезные нагрузки на батареи, что негативно сказывается на их работоспособности. «Заряжать смартфон на 100% — ошибка, поскольку вы повредите аккумулятор при первом же использовании. Когда вы покупаете новый гаджет, его батарея обычно составляет около 40%. Это оптимальный уровень заряда для его эффективной работы», — сказал Джакония в беседе с RT. Эксперт также отметил, что литий-ионные батареи при полной зарядке испытывают повышенное напряжение и нагрев, что способствует их более быстрому износу. Для продления жизни аккумулятора Джакония рекомендует поддерживать уровень заряда в пределах 20% до 80%. «Многие привыкли оставлять телефон на зарядке на всю ночь, не осознавая, что своими же действиями портят состояние устройства. Когда аккумулятор достигает полной зарядки, смартфон продолжает поддерживать уровень заряда...» — напомнил эксперт о вреде ночной зарядки. Он подчеркнул, что несколько небольших зарядок в течение дня предпочтительнее одной полной зарядки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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