05 апреля 2025

«Скорая, реанимация, кого-то увезли»: две легковушки столкнулись в Екатеринбурге. Фото

На перекрестке в Екатеринбурге столкнулись легковушки, пострадала женщина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП столкнулись Шкода и Тойота
В ДТП столкнулись Шкода и Тойота Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Громова-Академика Бардина столкнулись машины, в результате одна пострадавшая уехала на скорой. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Там уже и светофоры со всех сторон повесили и знаки, а они всё равно бьются каждый месяц. Скорая, реанимация, кого-то увезли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». 

Госавтоинспекция сообщила, что столкнулись Шкода и Тайота, пассажирка второй машины получила травмы. «В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Тайота- женщина , которая была доставлена в 24-ю городскую клиническую больницу с ушибом грудной клетки», — добавили там.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:
Так выглядят пострадавшие машины
Так выглядят пострадавшие машины
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Громова-Академика Бардина столкнулись машины, в результате одна пострадавшая уехала на скорой. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Там уже и светофоры со всех сторон повесили и знаки, а они всё равно бьются каждый месяц. Скорая, реанимация, кого-то увезли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».  Госавтоинспекция сообщила, что столкнулись Шкода и Тайота, пассажирка второй машины получила травмы. «В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Тайота- женщина , которая была доставлена в 24-ю городскую клиническую больницу с ушибом грудной клетки», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...