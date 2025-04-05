В Екатеринбурге на перекрестке улиц Громова-Академика Бардина столкнулись машины, в результате одна пострадавшая уехала на скорой. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Там уже и светофоры со всех сторон повесили и знаки, а они всё равно бьются каждый месяц. Скорая, реанимация, кого-то увезли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Госавтоинспекция сообщила, что столкнулись Шкода и Тайота, пассажирка второй машины получила травмы. «В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Тайота- женщина , которая была доставлена в 24-ю городскую клиническую больницу с ушибом грудной клетки», — добавили там.
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