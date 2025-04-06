На Валю Карнавал обрушилась волна хейта из-за поступления в университет без экзаменов

Российский блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) вызвала общественный резонанс, поступив в московский вуз без сдачи экзаменов, сообщают издания. Карнавал, закончившая лишь девять классов в школе, была зачислена в Финансовый университет в конце учебного года, что вызвало недовольство среди школьников.
«Популярная блогер Валя Карнавал ... попала под шквал критики после того, как поступила в московский вуз в конце учебного года без сдачи экзаменов. Школьники выразили возмущение...» — пишет aif.ru.
Школьники выразили свое возмущение в социальных сетях, поскольку Карнавал заняла место потенциальных абитуриентов, которые долгие годы готовились к сдаче ЕГЭ. Они считают, что такие действия подрывают принципы справедливости в приемной кампании вузов. Кроме того, отмечается, что 23-летняя блогерша стала студенткой одного из престижных вузов столицы, несмотря на отсутствие полного среднего образования.
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