На Валю Карнавал обрушилась волна хейта из-за поступления в университет без экзаменов

Блогер Валя Карнавал попала под критику из-за поступления в вуз без экзаменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогера Валю Карнавал раскритиковали из-за поступления в вуз
Блогера Валю Карнавал раскритиковали из-за поступления в вуз Фото:

Российский блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) вызвала общественный резонанс, поступив в московский вуз без сдачи экзаменов, сообщают издания. Карнавал, закончившая лишь девять классов в школе, была зачислена в Финансовый университет в конце учебного года, что вызвало недовольство среди школьников.

«Популярная блогер Валя Карнавал ... попала под шквал критики после того, как поступила в московский вуз в конце учебного года без сдачи экзаменов. Школьники выразили возмущение...» — пишет aif.ru.

Школьники выразили свое возмущение в социальных сетях, поскольку Карнавал заняла место потенциальных абитуриентов, которые долгие годы готовились к сдаче ЕГЭ. Они считают, что такие действия подрывают принципы справедливости в приемной кампании вузов. Кроме того, отмечается, что 23-летняя блогерша стала студенткой одного из престижных вузов столицы, несмотря на отсутствие полного среднего образования.

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Российский блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) вызвала общественный резонанс, поступив в московский вуз без сдачи экзаменов, сообщают издания. Карнавал, закончившая лишь девять классов в школе, была зачислена в Финансовый университет в конце учебного года, что вызвало недовольство среди школьников. «Популярная блогер Валя Карнавал ... попала под шквал критики после того, как поступила в московский вуз в конце учебного года без сдачи экзаменов. Школьники выразили возмущение...» — пишет aif.ru. Школьники выразили свое возмущение в социальных сетях, поскольку Карнавал заняла место потенциальных абитуриентов, которые долгие годы готовились к сдаче ЕГЭ. Они считают, что такие действия подрывают принципы справедливости в приемной кампании вузов. Кроме того, отмечается, что 23-летняя блогерша стала студенткой одного из престижных вузов столицы, несмотря на отсутствие полного среднего образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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