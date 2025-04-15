Джихад против фашизма: как курганские мусульмане сражались в Великой Отечественной войне

В годы Великой Отечественной войны мусульмане Курганской области, как и представители других религиозных и этнических групп, внесли значительный вклад в Победу над фашизмом. В Зауралье против германской агрессии свой священный джихад героически вели сотни отважных татар и башкир, которые жертвовали своими жизнями ради спасения Родины. О фронтовых историях курганских воинов-мусульман, их наградах и подвигах — в материале корреспондента URA.RU.
Освободитель Украины Гарим Хасанов
Родился в 1922 году в деревне Бакаево Сафакулевского района в крестьянской семье. Мечтал стать поэтом, но планы перечеркнула Великая Отечественная война. Ее он встретил в возрасте 19 лет. На защиту Родины уходил добровольцем. Подготовку проходил прямо в эшелоне. Дальше был Северо-Западный фронт и сразу ожесточенные бои против фашистов. Начинал рядовым автоматчиком, затем стал командиром стрелкового отделения. Также воевал разведчиком и санинструктором.
Сержант Хасанов освобождал Украину и Молдавию. На территории Румынии отбивая атаки врага, сам лично ложился за пулемет, заменяя вышедших из строя солдат. В одном из таких боев огнем уничтожил более 50 солдат и офицеров противника. Неоднократно спасал из-под обстрелов своих верных товарищей. Был много раз ранен, но не сломлен духом.
«Он и горел, и тонул, и был засыпан землей. Сколько раз ходил в атаку, вступал в рукопашные схватки с фашистами», — до сих пор поражаются мужеству и стойкости фронтовика его родные.
Победу в войне встретил на территории Германии. После еще продолжал служить на благо Советской армии. Был настоящим воспитателем для солдат. Домой вернулся лишь спустя три года после окончания Великой Отечественной войны. Награжден орденами «Слава» третьей степени, «Красной звезды», медалью «За победу над Германией» и дважды медалью «За отвагу».
Победитель «Тигров» Хакимьян Иксанов
Родился 1923 году в деревне Аптыкаево. До войны работал трактористом в полях. Когда пришла повестка тут же отправился на фронт. Всю Великую Отечественную прослужил артиллеристом. Был и наводчиком и командиром орудия. Сражался с танковой лавиной немецких захватчиков сначала на первом Прибалтийском, а затем на третьем Белорусском фронтах совместно с партизанами. Сержант Иксанов участвовал в освобождении Прибалтики, Польши и Восточной Пруссии.
Выбивал немецких оккупантов из городов Ржев, Калач и Калинин. Был в первых рядах пехотинцев в смертельных боях за Кенигсберг (ныне Калининград). В противотанковом подразделении подбил несколько танков. Среди них были и знаменитые немецкие машины «Тигр». На его счету были также десятки уничтоженных фрицев.
О капитуляции фашистской Германии Иксанов и другие участники войны узнали в Кенигсберге. В честь дня Победы они устроили свой праздничный салют. Однако демобилизация солдата была отложена еще на несколько лет.
«Переоделись, начистили и прикрепили к груди свои медали и ордена. Ждем, когда же отправят домой. А тут приказ: перебросить военные части в Западную Украину, «успокоить» недобитые бандеровские группировки. Вот и успокаивали их до 1947 года», — делился воспоминаниями ветеран.
В родную деревню Иксанов вернулся лишь спустя три года после Победы. В послевоенные годы продолжал трудиться — работал скотником в хозяйстве имени Сталина. За подвиги в боях награжден орденами «Слава» третьей степени и медалями «За отвагу». Награды были долгожданными. Воин получил их через 49 лет после разгрома фашистов.
Летчик — гроза фашистов Габдулла Гаффанов
Родился в 1921 году в деревне Учкулево Альменевского района. В семье бывшего преподавателя Троицкого медресе и имама Учкулевской мечети. После начальной школы перебрался в Челябинск после учебы начал трудиться тракторостроителем. В 1942 году в разгар войны окончил Краснодарское военное авиационное училище, получив профессию летчика-истребителя. На следующий год ушел на фронт. Воевал в составе 162 истребительного авиационного. Летал на самолетах Як-1 и Як-7.
За время войны совершил 51 боевой вылет и стал настоящей грозой фашистов. В 16 воздушных боях Гаффанов лично сбил семь самолетов противника. Его имя стало символом воинской доблести и славы, а летчикам, проявившим себя в бою, говорили: «ты дрался, как Гаффанов». Даже при ранении он с ликующим голосом бросался на вражеские самолеты и яростно уничтожал фашистские «Юнкерсы» и «Фокке-Вульфы».
«Уже в первом воздушном бою сбил несколько самолетов врага и был одной из высших наград. Немного позднее в операции под Орлом был награжден повторно. И это за такой короткий промежуток времени! <...> Врага он бил только наверняка. Габдулла погиб в неравном воздушном бою, но не дал сбить своего командира — прикрыл его собой», — писал о нем командир его части.
За несколько лет службы Гаффанов прошел путь от сержанта до младшего лейтенанта. В течение одного месяца он получил два ордена «Красное знамя». Героически погиб в воздушном бою 19 августа 1943 года.
Наводчик Тимирьян Кадыров
Родился в 1926 году в деревне Шафеево Сафакулевского района. На войну ушел в 1943 году. Служил в составе 271 стрелкового полка восьмой армии первого Белорусского фронта. Был рядовым наводчиком. Первое боевое крещение получил в конце лета 1944 года при форсировании реки Висла в Польше. Также принимал участие в боях под Ковелем на Мангушевском плацдарме, под Франкфуртом. Особенно сильно в памяти ветерана засело форсирование реки Одера.
После Победы в Великой Отечественной войны несколько лет трудился председателем хозяйства «Кызыл-ай». После этого был председателем сельского совета в Субботино. С 1964 года и до самой пенсии занимался бухгалтерской работой. Также Кадыров долгие годы, несмотря на инвалидность, занимался земледелием. Переживший голодное и военное время выращивал хлеб.
Гвардеец Салах Карипов
Родился в 1913 году в деревне Бахарево Сафакулевского района. На фронт ушел в 1942 году. За время войны капитан прошел путь от заместителя командира батареи до заместителя командира полка. Был замполитом 377 самоходного артиллерийского полка танкового корпуса, входящего в состав Белорусского фронта.
Гвардеец Карипов воевал за Донбасс и Украину, за освобождение Белоруссии и Прибалтики. Участвовал в знаменитых операциях по уничтожению Курляндской группировки немецких фашистов, успешном форсировании рек Северного Донца, Днепра, Западной Двины, освобождении городов Запорожья, Витебска, Шауляя, Мемеля и Кенигсберга.
«На передовой часто был под обстрелами и бомбежкой вражеской авиации… в трудные минуты боя своими подвигами увлекал экипаж. Так, например, 23 июня 1944 года противник выбил из деревни Самсоновка советскую пехоту. Товарищ Карипов вылез из самоходного орудия, идя впереди, указывал огневые точки противника, вернул пехоту. Противник был опрокинут…», — сообщается о Карипове в архивных документах.
За время войны четырежды горел в танке. Получил несколько ранений, одно из которых тяжелое осколочное в голову. Перенес две контузии. Был награжден Орденом Красной Звезды и Орденами Отечественной Войны первой и второй степени.
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