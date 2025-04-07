СБУ обещала смехотворные деньги жителю Киева за попытку подорвать российских офицеров

Спецслужбы Украины обещали выплачивать киевлянину Вадиму Чалому (включен в список экстремистов и террористов РФ) всего по тысяче рублей за каждую доставленную посылку с взрывчаткой российским офицерам, сообщают журналисты, анализируя данные судебного дела. По их данным, Чалый получил около двух тысяч рублей за свои услуги.
«После того, как обвиняемый Чалый прошел тестовые задания от украинских кураторов, ему пообещали выплачивать по одной тысяче рублей за каждую доставленную посылку офицерам Минобороны РФ, которые выполняют задачи, связанные с проведением СВО. В погоне за легкими деньгами уроженец Киева, имеющий также российское гражданство, согласился на установленное сотрудниками украинских спецслужб денежное вознаграждение», — говорится в документах, которые проанализировали в ТАСС. По итогу последней операции Чалому обещали заплатить четыре тысячи рублей, но эти средства он так и не получил.
Вадим Чалый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием РФ, предоставляя всю необходимую информацию и материалы. Согласно делу, он полностью осознает серьезность своих действий и выразил желание попросить прощения у потерпевших.
В Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела против гражданина Украины Вадима Чалого, который включен в список террористов и экстремистов РФ. Ему предъявлены обвинения в организации попыток террористических актов на территории России. Как указывается в материалах дела, которые были подготовлены следствием и представлены суду, Чалый, действуя по указанию СБУ, предпринял три попытки устроить взрывы в РФ. Для выполнения этих акций он использовал самодельные взрывные устройства (СВУ).
*Вадим Чалый включен в список экстремистов и террористов
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