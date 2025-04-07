Над регионами России уничтожены 19 беспилотников ВСУ

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Беспилотники уничтожены дежурными средствами ПВО России (фото из архива)
Беспилотники уничтожены дежурными средствами ПВО России (фото из архива) Фото:

Над регионами России в ночь на 7 апреля перехвачены и уничтожены 19 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Самой массированной атаке подверглась акватория Азовского моря — здесь были сбиты 13 беспилотников. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над Краснодарским краем, по одному — на Брянской область и Крымом, следует из сводки Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.

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Над регионами России в ночь на 7 апреля перехвачены и уничтожены 19 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России. Самой массированной атаке подверглась акватория Азовского моря — здесь были сбиты 13 беспилотников. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над Краснодарским краем, по одному — на Брянской область и Крымом, следует из сводки Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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