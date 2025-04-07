Белорусский посол оправдал наличие в Беларуси ядерного оружия

Посол Ганевич: размещение в Белоруссии ЯО оправдано милитаризацией Евросоюза
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В Беларуси ядерное оружие оправдано милитаризацией Европы, заявил посол
В Беларуси ядерное оружие оправдано милитаризацией Европы, заявил посол Фото:

Белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич в интервью российским журналистам заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии является обоснованным шагом в ответ на милитаризацию Европейского союза. По его словам, это решение вызвано усиленной военной активностью стран ЕС у границ Белоруссии.

«К сожалению, на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиванием военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру белорусской границы. <...> В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия», — пояснил посол Ганевич в разговоре с РИА Новости. 

По словам президента России Владимира Путина, договоренность о размещении ядерного оружия была достигнута между Москвой и Минском еще в марте 2024 года. Российская сторона отмечает, что данный шаг не нарушает международные обязательства и аналогичен практике США по размещению ядерного оружия в Европе. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии. Белорусский глава Александр Лукашенко также заявлял о скором получении новейшей ракетной системы «Орешник». 

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Белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич в интервью российским журналистам заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии является обоснованным шагом в ответ на милитаризацию Европейского союза. По его словам, это решение вызвано усиленной военной активностью стран ЕС у границ Белоруссии. «К сожалению, на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиванием военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру белорусской границы. <...> В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия», — пояснил посол Ганевич в разговоре с РИА Новости.  По словам президента России Владимира Путина, договоренность о размещении ядерного оружия была достигнута между Москвой и Минском еще в марте 2024 года. Российская сторона отмечает, что данный шаг не нарушает международные обязательства и аналогичен практике США по размещению ядерного оружия в Европе. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии. Белорусский глава Александр Лукашенко также заявлял о скором получении новейшей ракетной системы «Орешник». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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