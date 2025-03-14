Лукашенко заявил о скором получении «Орешников»

Новейшие комплексы гиперзвукового оружия «Орешник» в скором времени будут приняты на вооружение вооруженных сил Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия „Орешник“», — сообщил Лукашенко. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации РФ.
Ранее глава Белоруссии прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил глава РФ, отношения двух стран могут послужить примером для остальных государств.
Во время беседы с журналистами после переговоров Лукашенко отметил, что Белоруссия завершает производство пусковых установок для ракетного комплекса «Орешник». По его словам, страна ожидает поставки ракет от России.
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