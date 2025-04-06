06 апреля 2025

Шадринцев просят не ходить на кладбище

В Шадринске началась обработка кладбищ от клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске началась обработка кладбищ от клещей
В Шадринске началась обработка кладбищ от клещей Фото:

Жителям Шадринска рекомендовано временно избегать посещения местных кладбищ, так как там проводится обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«На обработанных территориях находиться небезопасно в течение трех суток, поэтому обращайте внимание на предупреждающие аншлаги и не допускайте на зеленые зоны детей и питомцев», — предупреждает ведомство. Указания касаются не только кладбищ, но и других общественных мест. В ближайшее время аналогичные меры будут применены в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, а также в городском бору.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области клещи начали нападать на детей. По последним данным, зарегистрировано 31 обращение, включая 15 случаев среди детей.

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Жителям Шадринска рекомендовано временно избегать посещения местных кладбищ, так как там проводится обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. «На обработанных территориях находиться небезопасно в течение трех суток, поэтому обращайте внимание на предупреждающие аншлаги и не допускайте на зеленые зоны детей и питомцев», — предупреждает ведомство. Указания касаются не только кладбищ, но и других общественных мест. В ближайшее время аналогичные меры будут применены в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, а также в городском бору. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области клещи начали нападать на детей. По последним данным, зарегистрировано 31 обращение, включая 15 случаев среди детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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