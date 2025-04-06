Шадринцев просят не ходить на кладбище

Жителям Шадринска рекомендовано временно избегать посещения местных кладбищ, так как там проводится обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
«На обработанных территориях находиться небезопасно в течение трех суток, поэтому обращайте внимание на предупреждающие аншлаги и не допускайте на зеленые зоны детей и питомцев», — предупреждает ведомство. Указания касаются не только кладбищ, но и других общественных мест. В ближайшее время аналогичные меры будут применены в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, а также в городском бору.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области клещи начали нападать на детей. По последним данным, зарегистрировано 31 обращение, включая 15 случаев среди детей.
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