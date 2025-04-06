Экс-замдиректора Шуховского полигона возглавил новый завод в Кургане

Бывший заместитель МУП «Шуховский полигон» (ныне «Полигон 45») Роман Аракелян возглавил недавно открывшееся в Кургане промышленное предприятие по производству стеклопакетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Экс-чиновник возглавил завод по производству стеклопакетов. Предприятие было создано всего неделю назад», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Владельцами предприятия выступают два бизнесмена — Азамат Шипшаев и Семен Белоусов.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в мессенджер Аракеляна. На момент публикации ответ не поступил.
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