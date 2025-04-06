06 апреля 2025

Экс-замдиректора Шуховского полигона возглавил новый завод в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший чиновник мэрии возглавил завод стеклопакетов в Кургане
Бывший чиновник мэрии возглавил завод стеклопакетов в Кургане Фото:

Бывший заместитель МУП «Шуховский полигон» (ныне «Полигон 45») Роман Аракелян возглавил недавно открывшееся в Кургане промышленное предприятие по производству стеклопакетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. 

«Экс-чиновник возглавил завод по производству стеклопакетов. Предприятие было создано всего неделю назад», — сообщил источник.

Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Владельцами предприятия выступают два бизнесмена — Азамат Шипшаев и Семен Белоусов. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в мессенджер Аракеляна. На момент публикации ответ не поступил.

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Бывший заместитель МУП «Шуховский полигон» (ныне «Полигон 45») Роман Аракелян возглавил недавно открывшееся в Кургане промышленное предприятие по производству стеклопакетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.  «Экс-чиновник возглавил завод по производству стеклопакетов. Предприятие было создано всего неделю назад», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Владельцами предприятия выступают два бизнесмена — Азамат Шипшаев и Семен Белоусов.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в мессенджер Аракеляна. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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