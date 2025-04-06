06 апреля 2025

В Екатеринбурге школьник оставил мать без денег, «спасая» ее сбережения

В Екатеринбурге подросток перевел мошенникам 275 тысяч рублей с карты мамы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик был уверен, что спасает сбережения мамы (архивное фото)
Мальчик был уверен, что спасает сбережения мамы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14-летний школьник под влиянием мошенников перевел со счета мамы 275 тысяч рублей. Неизвестный пригрозил ребенку уголовным делом, убедив, что сбережения родителей находятся в опасности, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Неизвестный представился сотрудником портала „Госуслуги“. Без лишних прелюдий звонивший сообщил подростку, что счета его родителей находятся в опасности и что на его маму оформляют кредит. При этом незнакомец строго запретил несовершеннолетнему рассказывать об этом родным, пригрозив привлечением к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Школьник взял у мамы телефон якобы для игры и перевел деньги по QR-коду, присланному от «сотрудника Госуслуг». Мать обнаружила пропажу через несколько дней, когда ее онлайн-банк заблокировали. Она сразу же обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 14-летний школьник под влиянием мошенников перевел со счета мамы 275 тысяч рублей. Неизвестный пригрозил ребенку уголовным делом, убедив, что сбережения родителей находятся в опасности, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Неизвестный представился сотрудником портала „Госуслуги“. Без лишних прелюдий звонивший сообщил подростку, что счета его родителей находятся в опасности и что на его маму оформляют кредит. При этом незнакомец строго запретил несовершеннолетнему рассказывать об этом родным, пригрозив привлечением к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве. Школьник взял у мамы телефон якобы для игры и перевел деньги по QR-коду, присланному от «сотрудника Госуслуг». Мать обнаружила пропажу через несколько дней, когда ее онлайн-банк заблокировали. Она сразу же обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...