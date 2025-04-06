В Екатеринбурге школьник оставил мать без денег, «спасая» ее сбережения

В Екатеринбурге 14-летний школьник под влиянием мошенников перевел со счета мамы 275 тысяч рублей. Неизвестный пригрозил ребенку уголовным делом, убедив, что сбережения родителей находятся в опасности, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Неизвестный представился сотрудником портала „Госуслуги“. Без лишних прелюдий звонивший сообщил подростку, что счета его родителей находятся в опасности и что на его маму оформляют кредит. При этом незнакомец строго запретил несовершеннолетнему рассказывать об этом родным, пригрозив привлечением к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.
Школьник взял у мамы телефон якобы для игры и перевел деньги по QR-коду, присланному от «сотрудника Госуслуг». Мать обнаружила пропажу через несколько дней, когда ее онлайн-банк заблокировали. Она сразу же обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
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