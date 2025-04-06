В Екатеринбурге экстренно эвакуировали школу

В Екатеринбурге днем 7 апреля эвакуировали 164-ю школу из-за ворвавшегося с коробкой пьяного мужчины, который перепугал учеников и преподавателей. Неадеквата оперативно скрутили, рассказал URA.RU очевидец.
«Пьяный мужчина с коробкой забежал в школу №164, что сразу вызвало подозрения у охраны. Детей начали быстро эвакуировать, а дебошира скрутили», — сказал собеседник. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии и отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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