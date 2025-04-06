06 апреля 2025

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей вывели на улицу (архивное фото)
Детей вывели на улицу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 7 апреля эвакуировали 164-ю школу из-за ворвавшегося с коробкой пьяного мужчины, который перепугал учеников и преподавателей. Неадеквата оперативно скрутили, рассказал URA.RU очевидец.

«Пьяный мужчина с коробкой забежал в школу №164, что сразу вызвало подозрения у охраны. Детей начали быстро эвакуировать, а дебошира скрутили», — сказал собеседник. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. 

Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии и отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 7 апреля эвакуировали 164-ю школу из-за ворвавшегося с коробкой пьяного мужчины, который перепугал учеников и преподавателей. Неадеквата оперативно скрутили, рассказал URA.RU очевидец. «Пьяный мужчина с коробкой забежал в школу №164, что сразу вызвало подозрения у охраны. Детей начали быстро эвакуировать, а дебошира скрутили», — сказал собеседник. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии.  Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии и отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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