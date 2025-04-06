ФСБ выступила с заявлением на фоне информации о стрельбе в школе Екатеринбурга

Свердловское управление ФСБ опровергло стрельбу в екатеринбургской школе №164, информация о которой разлетелась по местным telegram-каналам днем 7 апреля. В пресс-службе ведомства призвали перепроверять информацию в полиции.
«Информация о стрельбе в школе №164 Екатеринбурга является недостоверной», — пояснили там. Перепроверить информацию о чрезвычайной ситуации или происшествии вы можете по телефону пресс-службы ГУ МВД Свердловской области +7 (343) 358-84-41.
Информацию о стрельбе и эвакуации первым опубликовал telegram-канал «Безумный Екб». Однако вскоре стало ясно, что детей и сотрудников вывели на улицу из-за пьяного мужчины с коробкой, который ворвался в школу, угрожая взрывом. Неадеквата оперативно скрутили охранники и передали Росгвардии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!