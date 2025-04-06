06 апреля 2025

ФСБ выступила с заявлением на фоне информации о стрельбе в школе Екатеринбурга

ФСБ опровергла стрельбу в екатеринбургской школе №164
© Служба новостей «URA.RU»
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В ФСБ напомнили об уголовной ответственности за фейки
В ФСБ напомнили об уголовной ответственности за фейки Фото:

Свердловское управление ФСБ опровергло стрельбу в екатеринбургской школе №164, информация о которой разлетелась по местным telegram-каналам днем 7 апреля. В пресс-службе ведомства призвали перепроверять информацию в полиции.

«Информация о стрельбе в школе №164 Екатеринбурга является недостоверной», — пояснили там. Перепроверить информацию о чрезвычайной ситуации или происшествии вы можете по телефону пресс-службы ГУ МВД Свердловской области +7 (343) 358-84-41.

Информацию о стрельбе и эвакуации первым опубликовал telegram-канал «Безумный Екб». Однако вскоре стало ясно, что детей и сотрудников вывели на улицу из-за пьяного мужчины с коробкой, который ворвался в школу, угрожая взрывом. Неадеквата оперативно скрутили охранники и передали Росгвардии.

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Свердловское управление ФСБ опровергло стрельбу в екатеринбургской школе №164, информация о которой разлетелась по местным telegram-каналам днем 7 апреля. В пресс-службе ведомства призвали перепроверять информацию в полиции. «Информация о стрельбе в школе №164 Екатеринбурга является недостоверной», — пояснили там. Перепроверить информацию о чрезвычайной ситуации или происшествии вы можете по телефону пресс-службы ГУ МВД Свердловской области +7 (343) 358-84-41. Информацию о стрельбе и эвакуации первым опубликовал telegram-канал «Безумный Екб». Однако вскоре стало ясно, что детей и сотрудников вывели на улицу из-за пьяного мужчины с коробкой, который ворвался в школу, угрожая взрывом. Неадеквата оперативно скрутили охранники и передали Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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