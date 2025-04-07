«Росатом» начал производство деталей для АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Завод «АЭМ-Спецсталь», входящий в машиностроительный дивизион «Росатома», начал ковку заготовок для элементов корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщили на церемонии начала производства.
«Завод „АЭМ-Спецсталь“ (машиностроительный дивизион „Росатома“) приступил к ковке партии заготовок для элементов корпуса реактора энергоблока N6 АЭС „Пакш-2“ (Венгрия)», — пишет «Интерфакс». Агентство ссылается на корреспондента, присутствующего на мероприятии.
По информации от «Росатома», проект АЭС «Пакш-2» развивается согласно установленным срокам. Это подтверждается началом производства корпуса реактора для шестого блока спустя год после начала аналогичных работ для пятого блока.
Каждая заготовка, имеющая вес около 600 тонн, будет проходить механическую обработку после придания необходимой формы. Из этих заготовок в последующем будут изготовлены обечайки для реактора ВВЭР-1200, которые являются ключевыми элементами в конструкции корпуса реактора.
В конце августа 2023 года компания «Атомстройэкспорт» приступила к ключевому этапу возведения атомной электростанции «Пакш-2» на территории Венгрии. Сообщается, что в ноябре 2024 года Алексей Лихачев, руководитель государственной корпорации «Росатом», объявил о планах начать заливку бетона на объекте в первом квартале 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.