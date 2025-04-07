Журналиста URA.RU признали одним из лучших парламентских корреспондентов в Прикамье

Корреспондент пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала лауреатом журналистской премии «Право и общество в Прикамье». Это ежегодная церемония, которую проводит законодательное собрание региона.
«Конкурсная комиссия определила лауреатов ежегодной журналистской премии законодательного собрания Пермского края. В номинации интернет-издания победителем стала Евгения Пастухова», — сообщает пресс-служба регионального парламента в своем telegram-канале.
Комиссия оценивала материалы о деятельности парламента, вышедшие в местных СМИ в 2024 году. «Каждый год мы ждем встречи на нашей церемонии награждения, чтобы по доброй традиции отметить лучших и подвести итоги очередного плодотворного года совместной деятельности», — подчеркнул спикер ЗС Валерий Сухих. Награды вручат в конце апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!