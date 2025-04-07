Журналиста URA.RU признали одним из лучших парламентских корреспондентов в Прикамье

Журналист URA.RU стал лауреатом премии заксобрания Прикамья
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Победителей наградят в апреле
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Корреспондент пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала лауреатом журналистской премии «Право и общество в Прикамье». Это ежегодная церемония, которую проводит законодательное собрание региона.

«Конкурсная комиссия определила лауреатов ежегодной журналистской премии законодательного собрания Пермского края. В номинации интернет-издания победителем стала Евгения Пастухова», — сообщает пресс-служба регионального парламента в своем telegram-канале.

Комиссия оценивала материалы о деятельности парламента, вышедшие в местных СМИ в 2024 году. «Каждый год мы ждем встречи на нашей церемонии награждения, чтобы по доброй традиции отметить лучших и подвести итоги очередного плодотворного года совместной деятельности», — подчеркнул спикер ЗС Валерий Сухих. Награды вручат в конце апреля.

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Корреспондент пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала лауреатом журналистской премии «Право и общество в Прикамье». Это ежегодная церемония, которую проводит законодательное собрание региона. «Конкурсная комиссия определила лауреатов ежегодной журналистской премии законодательного собрания Пермского края. В номинации интернет-издания победителем стала Евгения Пастухова», — сообщает пресс-служба регионального парламента в своем telegram-канале. Комиссия оценивала материалы о деятельности парламента, вышедшие в местных СМИ в 2024 году. «Каждый год мы ждем встречи на нашей церемонии награждения, чтобы по доброй традиции отметить лучших и подвести итоги очередного плодотворного года совместной деятельности», — подчеркнул спикер ЗС Валерий Сухих. Награды вручат в конце апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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