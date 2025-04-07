Мать-одиночка из ЯНАО пожаловалась в генпрокуратуру на отсутствие жилья

Мать двоих детей из Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) осталась без мужа и квартиры. Женщина пожаловалась на тяжелые условия жизни заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву во время его личного приема в ЯНАО.
«В ходе выезда состоялся личный прием заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, в рамках которого было рассмотрено заявление жительницы села Яр-Сале. Женщина просила помочь ей с решением квартирного вопроса, поскольку на аренду жилья уходила половина ее зарплаты», — сообщили на официальном сайте Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.
Отец несовершеннолетних детей скончался. За решением проблемы жилищного вопроса женщина обращалась в местную администрацию, но безрезультатно.
Сергей Зайцев потребовал оперативно решить ее проблему. Спустя шесть дней после приема в муниципалитете нашли подходящую квартиру площадью 37,6 квадратных метров, с женщиной заключили договор найма.
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