Мать-одиночка из ЯНАО пожаловалась в генпрокуратуру на отсутствие жилья

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Мать-одиночка пожаловалась замгенпрокурора на условия жизни
Мать-одиночка пожаловалась замгенпрокурора на условия жизни Фото:

Мать двоих детей из Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) осталась без мужа и квартиры. Женщина пожаловалась на тяжелые условия жизни заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву во время его личного приема в ЯНАО.

«В ходе выезда состоялся личный прием заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, в рамках которого было рассмотрено заявление жительницы села Яр-Сале. Женщина просила помочь ей с решением квартирного вопроса, поскольку на аренду жилья уходила половина ее зарплаты», — сообщили на официальном сайте Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.

Отец несовершеннолетних детей скончался. За решением проблемы жилищного вопроса женщина обращалась в местную администрацию, но безрезультатно.

Сергей Зайцев потребовал оперативно решить ее проблему. Спустя шесть дней после приема в муниципалитете нашли подходящую квартиру площадью 37,6 квадратных метров, с женщиной заключили договор найма.

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Мать двоих детей из Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) осталась без мужа и квартиры. Женщина пожаловалась на тяжелые условия жизни заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву во время его личного приема в ЯНАО. «В ходе выезда состоялся личный прием заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, в рамках которого было рассмотрено заявление жительницы села Яр-Сале. Женщина просила помочь ей с решением квартирного вопроса, поскольку на аренду жилья уходила половина ее зарплаты», — сообщили на официальном сайте Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу. Отец несовершеннолетних детей скончался. З а решением проблемы жилищного вопроса женщина обращалась в местную администрацию, но безрезультатно. Сергей Зайцев потребовал оперативно решить ее проблему. Спустя шесть дней после приема в муниципалитете нашли подходящую квартиру площадью 37,6 квадратных метров, с женщиной заключили договор найма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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