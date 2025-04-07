Пермяки спасли тонущего в пруду ребенка

Спасатели предупреждают, что лед на водоемах сейчас очень хрупкий
В Нытвенском округе Пермского края очевидцы спасли тонущего в пруду ребенка. ЧП произошло на водоеме в деревне Груни.
«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на пруду. В результате происшествия спасен один человек. Спасен очевидцами», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Кунгуре Пермского края очевидцы спасли рыбака, который оказался на отколовшейся льдине. Они бросили мужчине веревку и смогли притянуть лед к берегу.
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