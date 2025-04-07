Пермяки спасли тонущего в пруду ребенка

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Спасатели предупреждают, что лед на водоемах сейчас очень хрупкий
Спасатели предупреждают, что лед на водоемах сейчас очень хрупкий Фото:

В Нытвенском округе Пермского края очевидцы спасли тонущего в пруду ребенка. ЧП произошло на водоеме в деревне Груни.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на пруду. В результате происшествия спасен один человек. Спасен очевидцами», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кунгуре Пермского края очевидцы спасли рыбака, который оказался на отколовшейся льдине. Они бросили мужчине веревку и смогли притянуть лед к берегу.

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В Нытвенском округе Пермского края очевидцы спасли тонущего в пруду ребенка. ЧП произошло на водоеме в деревне Груни. «В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на пруду. В результате происшествия спасен один человек. Спасен очевидцами», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кунгуре Пермского края очевидцы спасли рыбака, который оказался на отколовшейся льдине. Они бросили мужчине веревку и смогли притянуть лед к берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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