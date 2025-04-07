Сбербанк снижает ставки по вкладам

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«Сбер» снизит ставки по вкладам на 1 процентный пункт
«Сбер» снизит ставки по вкладам на 1 процентный пункт Фото:

Сбербанк анонсировал снижение ставок по двум популярным вкладам с 11 апреля. Максимальная ставка для обычных клиентов составит 20% годовых, что на 1 процентный пункт меньше текущих условий, передают СМИ сообщения представителей кредитно-финансовой организации.

«Сбербанк предупредил клиентов, что с 11 апреля снижает ставки по вкладам линеек „Лучший%“ и „СберВклад“», — передает РИА Новости сообщение «Сбера». Это решение касается как новых, так и текущих клиентов банка.

Изменение условий не затронет вклады, оформленные до указанной даты. Также стоит отметить, что до начала действия новых ставок, максимальная годовая ставка по вкладу «Лучший %» и «СберВклад» достигает 21% на определенных условиях. Это предложение привлекательно для клиентов, которые желают вложить средства на короткий срок.

Также было объявлено о запуске нового вклада от Газпромбанка под названием «Большая выгода», предлагающего доходность до 21% годовых при размещении средств на срок один год. В то же время Т-Банк произвел снижение процентной ставки по своим накопительным счетам на один процентный пункт, теперь она составляет 14% в год вместо прежних 15%. ВТБ также пересмотрел условия по вкладу «ВТБ-Вклад» на один год, снизив ставку до 20% годовых, и уменьшил процент по полугодовому вкладу «Новое время». С 5 апреля Московский кредитный банк повысил процентные ставки по вкладам «МКБ. Преимущество» и «МКБ. Безусловный». Для трехмесячного вклада «МКБ.Преимущество» ставка была увеличена на 0,25 процентных пункта и теперь составляет 20,25% годовых, а максимальная ставка по шестимесячному сроку была повышена на 0,5 процентных пункта до 21%.

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Сбербанк анонсировал снижение ставок по двум популярным вкладам с 11 апреля. Максимальная ставка для обычных клиентов составит 20% годовых, что на 1 процентный пункт меньше текущих условий, передают СМИ сообщения представителей кредитно-финансовой организации. «Сбербанк предупредил клиентов, что с 11 апреля снижает ставки по вкладам линеек „Лучший%“ и „СберВклад“», — передает РИА Новости сообщение «Сбера». Это решение касается как новых, так и текущих клиентов банка. Изменение условий не затронет вклады, оформленные до указанной даты. Также стоит отметить, что до начала действия новых ставок, максимальная годовая ставка по вкладу «Лучший %» и «СберВклад» достигает 21% на определенных условиях. Это предложение привлекательно для клиентов, которые желают вложить средства на короткий срок. Также было объявлено о запуске нового вклада от Газпромбанка под названием «Большая выгода», предлагающего доходность до 21% годовых при размещении средств на срок один год. В то же время Т-Банк произвел снижение процентной ставки по своим накопительным счетам на один процентный пункт, теперь она составляет 14% в год вместо прежних 15%. ВТБ также пересмотрел условия по вкладу «ВТБ-Вклад» на один год, снизив ставку до 20% годовых, и уменьшил процент по полугодовому вкладу «Новое время». С 5 апреля Московский кредитный банк повысил процентные ставки по вкладам «МКБ. Преимущество» и «МКБ. Безусловный». Для трехмесячного вклада «МКБ.Преимущество» ставка была увеличена на 0,25 процентных пункта и теперь составляет 20,25% годовых, а максимальная ставка по шестимесячному сроку была повышена на 0,5 процентных пункта до 21%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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