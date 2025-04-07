Reuters: ЕК предложила ответные тарифы в отношении США по ставке 25%

Еврокомиссия предложила ответные тарифы в отношении США на уровне 25% с 16 апреля. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на документ, направленный членам ЕС на согласование.
«Европейская комиссия предложила ввести контртарифы в размере 25% на ряд американских товаров в ответ на тарифы Трампа на сталь и алюминий с 16 апреля», — говорится в сообщении. Предполагается, что эти меры вступят в силу 16 мая.
Президент США Дональд Трамп пригрозил в случае непрекращения Европейским союзом практики взимания высоких тарифов на американский виски, Соединенные Штаты могут в ответ увеличить тарифы на европейские алкогольные напитки до 200%. В дополнение, он охарактеризовал налоговую и тарифную политику ЕС как одну из наиболее враждебных и жестких в мировом масштабе, пишет RT.
2 апреля Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов на импортируемые товары из других стран, охарактеризовав это действие как «освободительное». Было установлено, что базовая ставка составит 10%, в то время как для продукции из стран ЕС будет равна 20%. Американский президент надеется, что доходы бюджета от введения этих пошлин достигнут 6-7 триллионов долларов, передает «Царьград».
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