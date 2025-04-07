07 апреля 2025

На Украине разбился подаренный Британией вертолет Sea King

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На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией
На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией. Члены экипажа выжили, но получили травмы. Об этом сообщают военные telegram-каналы. 

«Члены экипажа выжили, но получили различные травмы. Инцидент произошел еще 22 февраля текущего года, но был обнародован недавно. Как уточняется в судебных документах, воздушное судно перевернулось при взлете», — сообщает «АиФ» со ссылкой на военные telegram-каналы. 

Ранее телеканал RT сообщал, что 79% республиканцев в США против финансовой помощи Украине, тогда как 83% демократов поддерживают ее. Также 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения Гренландии и Канады — плохая идея. 

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На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией. Члены экипажа выжили, но получили травмы. Об этом сообщают военные telegram-каналы.  «Члены экипажа выжили, но получили различные травмы. Инцидент произошел еще 22 февраля текущего года, но был обнародован недавно. Как уточняется в судебных документах, воздушное судно перевернулось при взлете», — сообщает «АиФ» со ссылкой на военные telegram-каналы.  Ранее телеканал RT сообщал, что 79% республиканцев в США против финансовой помощи Украине, тогда как 83% демократов поддерживают ее. Также 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения Гренландии и Канады — плохая идея. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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