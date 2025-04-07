В Челябинске под снос пойдут полторы тысячи ларьков

В списки на демонтаж в Челябинске включены более полутора тысяч незаконных торговых объектов. Такая информация прозвучала на заседании рабочей группы по правовому регулированию порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов, состоявшемся в городской думе.
«Что касается количества объектов, которые подлежат демонтажу в настоящее время, их 1691. В прошлом году демонтировано 597 нестационарных объектов. С начала года по 4 апреля демонтировано 223 таких объекта», — сообщила руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Анастасия Лаптиева.
По словам председателя рабочей группы, вице-спикера гордумы Ивана Горнова, максимальный срок на демонтаж с момента внесения в реестр незаконных объектов — шесть месяцев. Однако в большинстве случаев объекты сносят в более короткие сроки.
В то же время снос объектов в таких случаях — не самоцель. У собственников ларьков есть возможность узаконить их, устранив имеющиеся нарушения.
Задача — сделать так, чтобы предпринимателю было выгоднее владеть законным объектом, чем нести расходы на демонтаж и дальнейшее хранение объекта муниципалитетом. Кстати, в скором времени плата за хранение демонтированных объектов увеличится в несколько раз.
«Дороговизна нарушения приведет к тому, что невозможно будет содержать незаконные объекты. Предприниматели поймут, что выгоднее заниматься законным бизнесом», — подчеркнул Горнов.
Чтобы стимулировать легализацию незаконных ларьков, в городе разрабатывается порядок перевода таких объектов в правовое поле. Горнов отметил, что гордума открыта для конструктивных предложений по этому поводу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!